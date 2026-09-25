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«Έπεισαν» τον Δαμιανού, Φειδίας και Λαουρής - Συμφώνησε με την ιδέα για δημιουργία ad hoc επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αντιπροσωπεία της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρα Νικόδημο Δαμιανού για τη δημιουργία επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αντιπροσωπεία της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, αποτελούμενη από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και τον βουλευτή Γιάννη Λαούρη, συναντήθηκε την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2026, με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρα Νικόδημο Δαμιανού, στο γραφείο του στη Λευκωσία.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόταση για σύσταση ad hoc επιτροπής με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Υφυπουργός εξέφρασε τη συμφωνία του ως προς την ανάγκη δημιουργίας της επιτροπής, εξέλιξη που η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου χαιρετίζει ως σημαντικό πρώτο βήμα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, με στόχο τη συνέχιση του διαλόγου και την παρακολούθηση της πορείας της πρότασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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