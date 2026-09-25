ΧΑΚ: Άνοδος 0,80% για τον Γενικό Δείκτη στις 25 Σεπτεμβρίου

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στις 316,480 μονάδες κατά τη χρηματιστηριακή συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, σημειώνοντας άνοδο 0,800%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 504.485,60 ευρώ.

Οι δείκτες του ΧΑΚ διαμορφώθηκαν ως εξής:

FTSE/CySE 20: 185,960 μονάδες, μεταβολή 0,820%, αξία συναλλαγών 499.617,300 ευρώ.

185,960 μονάδες, μεταβολή 0,820%, αξία συναλλαγών 499.617,300 ευρώ. Δείκτης Κύριας Αγοράς: 247,360 μονάδες, μεταβολή 0,530%, αξία συναλλαγών 453.602,680 ευρώ.

247,360 μονάδες, μεταβολή 0,530%, αξία συναλλαγών 453.602,680 ευρώ. Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών: 2.643,750 μονάδες, μεταβολή -2,480%, αξία συναλλαγών 53.528,030 ευρώ.

2.643,750 μονάδες, μεταβολή -2,480%, αξία συναλλαγών 53.528,030 ευρώ. Γενικός Δείκτης ΧΑΚ: 316,480 μονάδες, μεταβολή 0,800%, αξία συναλλαγών 500.049,600 ευρώ.

316,480 μονάδες, μεταβολή 0,800%, αξία συναλλαγών 500.049,600 ευρώ. Δείκτης Ξενοδοχείων: 1.995,970 μονάδες, μεταβολή 1,480%, αξία συναλλαγών 6.816,100 ευρώ.

1.995,970 μονάδες, μεταβολή 1,480%, αξία συναλλαγών 6.816,100 ευρώ. Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς: 2.138,780 μονάδες, μεταβολή 1,010%, αξία συναλλαγών 49.306,920 ευρώ.

Οι βάσεις των δεικτών είναι FTSEMed=5000 και οι υπόλοιποι δείκτες=1000. Η ποσοστιαία μεταβολή αφορά τη μεταβολή του δείκτη από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

(ΚΥΠΕ/ΠΚ/ΗΦ)

Πηγή: ΚΥΠΕ