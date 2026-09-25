«Μίλησε» το DNA για τα 8,4 κιλά κάνναβης –Το Εφετείο «κλείδωσε» την οκταετή φυλάκιση

Το Εφετείο απέρριψε την έφεση άνδρα που καταδικάστηκε για την κατοχή 8,4 κιλών κάνναβης με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, επικυρώνοντας τόσο την καταδίκη όσο και την ποινή φυλάκισης οκτώ ετών.

Με απόφαση ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2026, το Εφετείο έκρινε ότι η καταδίκη στηρίχθηκε σε επαρκή και αποδεκτή μαρτυρία, παρά το γεγονός ότι η κατάθεση του συγκατηγορούμενου του εφεσείοντα είχε κριθεί αναξιόπιστη από το πρωτόδικο δικαστήριο.

Ο άνδρας είχε κριθεί ένοχος από το Κακουργιοδικείο για παράνομη κατοχή 8,4 κιλών κάνναβης, καθώς και για κατοχή της ίδιας ποσότητας με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Το Εφετείο εξέτασε κατά πόσο η καταδίκη μπορούσε να βασιστεί στην περιστατική μαρτυρία που παρουσιάστηκε στη δίκη. Έκρινε ότι η απόρριψη της μαρτυρίας του συγκατηγορούμενου δεν εμπόδιζε το πρωτόδικο δικαστήριο να καταλήξει σε καταδίκη, στη βάση της υπόλοιπης αποδεκτής μαρτυρίας.

«Το γεγονός ότι ένας συγκατηγορούμενος κρίνεται αναξιόπιστος δεν εμπόδιζε το πρωτόδικο Δικαστήριο να προχωρήσει στην αξιολόγηση και εκτίμηση, ως έπραξε, για σκοπούς ευρημάτων και συμπερασμάτων, και εν τέλει καταδίκης, με βάση την υπόλοιπη αποδεκτή μαρτυρία».

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, τον Μάιο του 2021 η Αστυνομία έλαβε πληροφορίες για απόκρυψη μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε υποστατικό στη Λεμεσό. Κατά την παρακολούθηση της περιοχής, αστυνομικός είδε τον κατηγορούμενο να μεταφέρει μεγάλη αθλητική τσάντα σε λυόμενο υποστατικό και να την αφήνει σε χώρο αποθήκευσης.

Αργότερα, ο συγκατηγορούμενος του εισήλθε στον ίδιο χώρο και εξήλθε κρατώντας κουβέρτα. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ανακόψουν, προσπάθησε να διαφύγει και πέταξε την κουβέρτα στο έδαφος. Στο εσωτερικό της εντοπίστηκε συσκευασία με κάνναβη. Κατά την έρευνα στο υποστατικό βρέθηκαν στη συνέχεια και άλλες ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους περίπου 8,4 κιλών.

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου παρουσιάστηκε έκθεση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, σύμφωνα με την οποία γενετικό υλικό του κατηγορούμενου εντοπίστηκε στα χερούλια δύο αθλητικών τσαντών, στις οποίες βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης. Αποτυπώματα και γενετικό υλικό του εντοπίστηκαν επίσης σε νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη.

Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα περιστατικά, δεν άφηναν λογικά περιθώρια για διαφορετική εξήγηση.

Το Εφετείο υιοθέτησε αυτή την προσέγγιση, σημειώνοντας ότι η περιστατική μαρτυρία μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη όταν η ενοχή αποτελεί το μόνο λογικό συμπέρασμα από τα αποδειχθέντα γεγονότα.

«Η καταδίκη του εφεσείοντα ήταν το μόνο λογικό συμπέρασμα στο οποίο αυτό μπορούσε να καταλήξει».

Παράλληλα, το Εφετείο έκρινε ότι η ποσότητα και ο τρόπος συσκευασίας των ναρκωτικών, όπως και ο εντοπισμός τους σε διαφορετικούς χώρους και αθλητικές τσάντες, δικαιολογούσαν το συμπέρασμα ότι προορίζονταν για προμήθεια σε άλλο πρόσωπο και όχι για προσωπική χρήση.

Ο εφεσείων προσέβαλε και την ποινή των οκτώ ετών φυλάκισης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι παραβιάστηκε η αρχή της ισότητας. Όπως ανέφερε, η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον συγκατηγορούμενό του, ο οποίος είχε δύο προηγούμενες καταδίκες, ενώ ο ίδιος είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Το Εφετείο απέρριψε και αυτό το επιχείρημα, κρίνοντας ότι ο ρόλος του στην υπόθεση δεν ήταν υποδεέστερος και ότι τα διαφορετικά δεδομένα των δύο κατηγορουμένων δικαιολογούσαν την επιβολή της ίδιας ποινής.

«Όσον αφορά στον ρόλο του εφεσείοντα δεν θεωρούμε ότι ήταν υποδεέστερος, του συγκατηγορούμενου του, όταν φύλαγε την ποσότητα των ναρκωτικών σε χώρο που είχε την κατοχή και στον έλεγχο του, και, ειδικότερα, κάποια εξ αυτών σε κρύπτη, αλλά και μεταφορά μέρους αυτών στην πλαϊνή αποθήκη. Καταλήγουμε ότι καμία παραβίαση της αρχής της ισότητας υπήρξε».

Ως εκ τούτου, το Εφετείο απέρριψε την έφεση στο σύνολό της και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση τόσο ως προς την καταδίκη όσο και ως προς την οκταετή ποινή φυλάκισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ