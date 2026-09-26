Καταρρακτώδεις βροχές «βυθίζουν» τη Μπανγκόκ - Σε κατάσταση καταστροφής όλη η πρωτεύουσα

Κατάσταση καταστροφής κήρυξαν σήμερα οι αρχές της Μπανγκόκ και στις 50 περιοχές της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

Η απόφαση επιτρέπει στις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης και ελήφθη αφού στην πρωτεύουσα καταγράφηκαν σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόκ, Σαντσάρτ Σιτιπούντ.

«Η στάθμη του νερού δεν έχει σταματήσει να ανεβαίνει. Τώρα είναι δύσκολο να βγεις έξω. Φτάνει ως τη μέση μου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 67χρονη πωλήτρια Σομκίντ Φέουκ-νγκαμ, η οποία ζει δίπλα σε κανάλι κοντά στο κέντρο.

«Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Έχω κλείσει το κατάστημά μου εδώ και δύο μέρες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι δεν έχει δει τέτοιες πλημμύρες στην πόλη εδώ και 15 χρόνια.

Η βροχή πέφτει αδιάκοπα από το απόγευμα της Πέμπτης, πλημμυρίζοντας δρόμους και ανεβάζοντας τη στάθμη του νερού στα κανάλια της Μπανγκόκ. Νερά έχουν εισχωρήσει και σε πολλά κτίρια που βρίσκονται δίπλα στα κανάλια.

Το ανατολικό τμήμα της πόλης έχει πληγεί περισσότερο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. «Εξακολουθεί να βρέχει και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τα νερά, αλλά τα κανάλια έχουν γεμίσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος κάλεσε τους ασθενείς που είναι κλινήρεις στα σπίτια τους και εξαρτώνται από ζωτικής σημασίας ιατρικό υλικό να εξετάσουν το ενδεχόμενο εισαγωγής και προσωρινής παραμονής τους σε νοσοκομείο.

Το 2011, οι μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν ολόκληρη την Ταϊλάνδη είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 500 ανθρώπων και προκάλεσαν ζημιές σε εκατομμύρια σπίτια.

Πηγή: ΚΥΠΕ