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Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρία οχήματα

Απεβίωσε ο 16χρονος που παρασύρθηκε από οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Άρης Παπαχαραλάμπους νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Λευκωσία από τις 7 Αυγούστου 2026, μετά την παράσυρσή του στην Αγλαντζιά.

Απεβίωσε το Σάββατο ο 16χρονος Άρης Παπαχαραλάμπους, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Λευκωσία από τις 7 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.

Ο 16χρονος είχε παρασυρθεί, μαζί με συσκευή προσωπικής κινητικότητας, από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Λάρνακος, στην Αγλαντζιά, τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο οδηγός του οχήματος φερόταν να είχε εντοπιστεί θετικός σε έλεγχο αλκοόλης, με ένδειξη 73%, αντί 22mg%, που αποτελεί το ανώτατο νόμιμο όριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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