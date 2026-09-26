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Προσοχή στα ψευδή μηνύματα για εξώδικα: 52χρονος χρεώθηκε €2.326 μέσω πλαστής ιστοσελίδας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε νέα υπόθεση απάτης με ψευδές μήνυμα για δήθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, καθώς 52χρονος χρεώθηκε €2.326 αφού καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας σε πλαστή ιστοσελίδα

Σε νέα υπόθεση απάτης με ψευδές μήνυμα για δήθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά από καταγγελία 52χρονου. Ο άντρας ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιείχε το μήνυμα και οδηγήθηκε σε ψεύτικη ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου, όπου καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας για την πληρωμή του δήθεν προστίμου, με αποτέλεσμα να χρεωθεί το ποσό των 2.326 ευρώ. Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την υπόθεση, η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους, τονίζοντας ότι δεν επικοινωνεί με πολίτες μέσω μηνυμάτων ή άλλων πλατφορμών για την πληρωμή προστίμων. Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν άγνωστους συνδέσμους και να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε άγνωστες ιστοσελίδες, ενώ για την επαλήθευση μηνυμάτων θα πρέπει να επικοινωνούν με τους αναφερόμενους οργανισμούς μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.


#ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ #διαδικτυακή απάτη

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