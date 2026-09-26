Στο μικροσκόπιο προβλήματα πλημμυρών Αραδίππου

Κατά τη συνάντηση έγινε αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση των σημείων όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα από τη συσσώρευση και τις αυξημένες ροές όμβριων υδάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο, με στόχο τον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών και παρεμβάσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων και για περιορισμό του κινδύνου επανάληψής τους. Όπως ανακοινώθηκε, ο Τομέας Δικτύων του ΕΟΑ Λάρνακας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αραδίππου, θα προχωρήσουν στην περαιτέρω τεχνική αξιολόγηση των προβληματικών σημείων της πόλης και στον καθορισμό των παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες ραγδαίες βροχοπτώσεις εντάσσεται, παράλληλα, στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αραδίππου. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΑ Λάρνακας έχει προκηρύξει διαγωνισμό, ύψους 300 χιλιάδων ευρώ, για τη διενέργεια μελέτης και σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων στις οικιστικές ζώνες της Αραδίππου, οι οποίες θεωρούνται ευπαθείς κι επηρεάζονται περισσότερο από τις πλημμυρικές ροές των υδατορεμάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υδρολογική και υδραυλική ανάλυση, αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και σχεδιασμό ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για υλοποίηση ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων αντιπλημμυρικών έργων. Εξάλλου, έγινε γνωστό πως ο Δήμος Αραδίππου έχει ωριμάσει έργο αναφορικά με την αντιπλημμυρική προστασία του πυρήνα της πόλης, ενώ γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης των απαιτούμενων χρηματικών πόρων προς υλοποίηση του έργου αυτού. «Ο ΕΟΑ Λάρνακας και ο Δήμος Αραδίππου βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, με κοινή προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των περιουσιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα», αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του τοπικού ΕΟΑ Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού, ο δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου, ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Καϊμακλιώτης και η λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου Μαρία Αναστασίου. Θυμίζουμε, ότι τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να προκαλέσουν προβλήματα κυρίως στις οδούς Μιχαλάκη Παρίδη και Διονυσίου Σολωμού, στην Αραδίππου. Όπως διαπιστώθηκε, το νερό της βροχής δεν απορροφήθηκε από τους υπονόμους, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και το νερό να μπει σε ορισμένες κατοικίες.