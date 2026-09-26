Λεμεσός: Αλλάζουν όλα στη στάθμευση

Με νέο, «έξυπνο τρόπο» θα λειτουργεί πλέον η στάθμευση στο κέντρο της Λεμεσού, με το Smart Parking να περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή. Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες συζητήσεων και διαβουλεύσεων στο δημοτικό συμβούλιο, η νέα τιμολογιακή πολιτική εξασφάλισε μεγάλη πλειοψηφία και ανοίγει τον δρόμο για την πιλοτική εφαρμογή της για έξι μήνες, εφαρμόζοντας ένα σύστημα που κόστισε περί τα 5 εκατομμύρια στον Δήμο Λεμεσού. Στόχος δεν είναι απλώς να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής αλλά να μπει μια διαφορετική φιλοσοφία στη στάθμευση και, κατ’ επέκταση, στην πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Το νέο σύστημα αφορά συνολικά 2.211 θέσεις, εκ των οποίων 716 βρίσκονται σε οργανωμένους χώρους και 1.495 επί της οδού. Η γενική χρέωση καθορίζεται στο ένα ευρώ ανά ώρα, με τα πρώτα 30 λεπτά δωρεάν. Εάν ο οδηγός ξεπεράσει το μισάωρο, η χρέωση θα υπολογίζεται από την αρχή της στάθμευσης. Δωρεάν θα παραμείνουν οι θέσεις για άτομα με αναπηρία και οι θέσεις διευκόλυνσης μητέρων, ενώ σε κάθε οργανωμένο χώρο στάθμευσης θα υπάρχει φύλακας. Προβλέπονται επίσης ειδικές κάρτες (€60) για εργαζόμενους στους παρόδιους χώρους, όπως επίσης και για κατοίκους στους οργανωμένους χώρους για τη διάρκεια της νύχτας.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά ουσιαστικά τη λογική πίσω από τη στάθμευση. Η πολύωρη παραμονή ενός αυτοκινήτου σε μια θέση στο κέντρο παύει να ενθαρρύνεται, καθώς ζητούμενο είναι οι διαθέσιμες θέσεις να ανακυκλώνονται και να εξυπηρετούν περισσότερους οδηγούς. Μέχρι 100 παρόδιες θέσεις, σε προνομιακά σημεία στο κέντρο, θα λειτουργούν με μέγιστο χρόνο στάθμευσης τα 60 λεπτά, ειδικά για ενίσχυση της εμπορικότητας και της εναλλαξιμότητας των επισκεπτών.

Την ίδια ώρα, όμως, δημιουργούνται διαφορετικές ρυθμίσεις για όσους έχουν πραγματική ανάγκη καθημερινής στάθμευσης στο κέντρο. Μέχρι 500 θέσεις μπορούν να διατεθούν για κατοίκους, φοιτητές και άλλες κατηγορίες, ενώ στους παρόδιους χώρους η στάθμευση θα είναι δωρεάν από τις 19:30 μέχρι τις 07:30. Δωρεάν επίσης θα είναι η στάθμευση την Κυριακή.

Η φιλοσοφία του Smart Parking συνδέεται παράλληλα με την ευρύτερη πολιτική κινητικότητας της πόλης. Η ακριβότερη πολύωρη στάθμευση στο κέντρο λειτουργεί ως αντικίνητρο για την καθημερινή χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, την ώρα που επιδιώκεται να δοθούν περισσότερες επιλογές για πρόσβαση με λεωφορείο, περπάτημα ή ποδήλατο. Με άλλα λόγια, η στάθμευση μετατρέπεται σε εργαλείο διαχείρισης της κυκλοφορίας και όχι απλώς σε μια υπηρεσία του δήμου. Ο ίδιος ο δήμος έχει ξεκινήσει διαδικασία παροχής κινήτρων στους εργαζόμενούς του για χρήση ποδήλατου αλλά και λεωφορείων για πρόσβαση στη δουλειά.

Στην Αιόλου οι φοιτητές

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, για τους οποίους θα λειτουργήσει δωρεάν χώρος αποκλειστικής στάθμευσης στην οδό Αιόλου, από όπου θα εκτελούνται συχνά δρομολόγια μικρών λεωφορείων προς το κέντρο, με τον δήμο να καλύπτει το κόστος. Οι φοιτητές που διαμένουν στο κέντρο θα εντάσσονται στις ρυθμίσεις για τους κατοίκους, ενώ αναμένεται σε συνεννόηση με το ΤΕΠΑΚ να εξεταστούν επίσης κίνητρα για εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.

Παράλληλα, επεκτείνεται σταδιακά ο έλεγχος στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Ο δήμος διαθέτει 1.418 θέσεις σε 23 χώρους, με μπάρες και αισθητήρες να καλύπτουν ήδη σημαντικό μέρος τους. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, περίπου τρεις στις τέσσερις θέσεις θα διαθέτουν σύστημα ελέγχου.

Το Smart Parking αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε περίπου έναν μήνα. Μέχρι τότε αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τους δικαιούχους, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία οι κάτοικοι θα μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα, καθώς και για τον τρόπο εξασφάλισης των σχετικών καρτών.