Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της Κυβέρνησης για την κρίση στη Θέουτα

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στη Μαδρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο η ισπανική Κυβέρνηση διαχειρίστηκε την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την Κυβέρνηση ότι απέτυχε να προστατεύσει τα σύνορα της χώρας και ζήτησαν τη διεξαγωγή πρόωρων γενικών εκλογών.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες κρατούσαν κόκκινες και κίτρινες ισπανικές σημαίες και φώναζαν «η Θέουτα δεν είναι προς πώληση, πρέπει να την υπερασπιστούμε», καθώς πραγματοποιούσαν πορεία στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η κρίση στη Θέουτα, την ισπανική περιοχή στη Βόρεια Αφρική, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 30 και 31 Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 70.000 μετανάστες έφτασαν εκεί από το Μαρόκο. Οι περισσότεροι επέστρεψαν μέσα στις επόμενες ώρες, όμως χιλιάδες παρέμειναν για εβδομάδες, με πολλούς να κοιμούνται στους δρόμους. Η κατάσταση επιβάρυνε τους πόρους της μικρής πόλης και προκάλεσε πολιτική κρίση για τον Σοσιαλιστή Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Τη διαμαρτυρία οργάνωσε η δεξιόστροφη πλατφόρμα πολιτών Sociedad Civil Espanola, με τη στήριξη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox. Ο εκπρόσωπος της κεντρικής Κυβέρνησης στη Μαδρίτη υπολόγισε την προσέλευση σε περίπου 20.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές ανέφεραν ότι στη διαδήλωση συμμετείχαν 180.000 άνθρωποι.

Η πλατφόρμα ζήτησε τη διεξαγωγή πρόωρων γενικών εκλογών έως τις 15 Νοεμβρίου, την επιστροφή στο Μαρόκο όλων των μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα και την παραπομπή του Σάντσεθ σε δίκη για «προδοσία».

«Υπάρχει σαφής αμέλεια», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος, Μιγκέλ Τεγιάδο, προσθέτοντας ότι «η πλειοψηφία των Ισπανών ζητά εκλογές τώρα». Οι επόμενες γενικές εκλογές στην Ισπανία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν έως τον Αύγουστο του 2027.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El País το Σάββατο, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκρίνει διάταγμα κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, με στόχο να επιταχύνει την επιστροφή των μεταναστών από τη Θέουτα στο Μαρόκο. Το μέτρο θα περιορίσει τον χρόνο που διατίθεται για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και τη δυνατότητα των αιτούντων να παραμένουν στην Ισπανία όσο οι υποθέσεις τους εξετάζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί αυτή την Κυβέρνηση να κάνει οτιδήποτε», δήλωσε ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ. «Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα», είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Η Κυβέρνηση έχει αυξήσει τη χωρητικότητα των προσωρινών καταφυγίων για μετανάστες στη Θέουτα, έχει αναπτύξει εκατοντάδες αστυνομικούς και στρατιώτες και έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση προς την Κυβέρνηση της περιοχής. Ωστόσο, τοπικές ομάδες και κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για την επίλυση της κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ