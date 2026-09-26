Δ.Ακάμα: Ενωμένοι για μια ακτογραμμή χωρίς πλαστικά

Με κεντρικό μήνυμα ότι η προστασία των παραλιών αποτελεί υπόθεση όλων, πραγματοποιήθηκε χθες στο Coral Bay δράση καθαρισμού της ακτογραμμής, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Ακάμα η δράση εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Keep our Sand and Sea Plastic Free, Destination Zero Waste in Cyprus» του TUI Care Foundation, σε συνεργασία με το Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI), και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.

Στην εκστρατεία συμμετείχαν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι Ακάμα, Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Σχολικής Εφορείας Ακάμα, προσωπικό του Δήμου και των τουριστικών περιπτέρων, μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πέγειας, εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και λουόμενοι.

Οι συμμετέχοντες προχώρησαν στον καθαρισμό της ακτογραμμής, απομακρύνοντας σκουπίδια και πλαστικά από την παραλία.

Η δράση ανέδειξε, παράλληλα, τη σημασία της συλλογικής ευθύνης για τη διατήρηση των παραλιών καθαρών και προστατευμένων. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή των μαθητών, καθώς μέσα από τη βιωματική τους παρουσία στη δράση ενισχύεται από μικρή ηλικία η περιβαλλοντική συνείδηση και η κατανόηση της ανάγκης για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η παρουσία των παιδιών έστειλε και ένα μήνυμα για τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ενεργού συμμετοχής της νέας γενιάς στην προσπάθεια για πιο καθαρές και βιώσιμες ακτές.

Για τον Δήμο Ακάμα, η δράση εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση της καθαριότητας και την προστασία του παραλιακού μετώπου της περιοχής.

Οι ακτές αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής ταυτότητας του Ακάμα.

Η προστασία τους συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Η χθεσινή δράση στο Coral Bay ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι η προστασία του περιβάλλοντο ς δεν είναι ευθύνη μόνο των αρμόδιων φορέων, αλλά μια συλλογική προσπάθεια στην οποία μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν όλοι φορείς, επιχειρήσεις, κάτοικοι, επισκέπτες, εθελοντές και μαθητές.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο καθαρές παραλίες σημαίνουν ενεργούς πολίτες, περιβαλλοντική συνείδηση και βιώσιμο τουρισμό.