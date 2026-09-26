Ελληνικά

| English

Ιταλία: Ανεστάλησαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω της ηφαιστειακής τέφρας της Αίτνας

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αναστάτωση στις αερομεταφορές προκαλεί η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας, καθώς ανεστάλησαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στη Σικελία, λόγω της τέφρας και των καιρικών συνθηκών

Ανεστάλησαν σήμερα οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας και των καιρικών συνθηκών, έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας.

Όλες οι αφίξεις στο αεροδρόμιο, το πέμπτο κατά σειρά με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ιταλία, ανεστάλησαν έως αύριο τις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Η Αίτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνη, όμως οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#ΙΤΑΛΙΑ #ΠΤΗΣΕΙΣ #ΑΙΤΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα