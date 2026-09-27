Συνελήφθη ο 19χρονος δραπέτης: «Η απόδραση θα αξιολογηθεί χωρίς ωραιοποιήσεις», λέει η Αστυνομία

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 19χρονος που είχε αποδράσει από νόμιμη κράτηση, έπειτα από επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Μετά τη σύλληψή του, η Αστυνομία στρέφει πλέον το βλέμμα στις συνθήκες που επέτρεψαν την απόδραση, ανακοινώνοντας συνολική αξιολόγηση των διαδικασιών κράτησης και ασφάλειας.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι η σύλληψη αποτελεί αποτέλεσμα «της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της επιχειρησιακής προσπάθειας», σημειώνοντας ότι τα μέλη της εργάστηκαν «με επαγγελματισμό και επιμονή» για τον εντοπισμό του.

Την ίδια ώρα, αναγνωρίζει ότι η σύλληψη του 19χρονου δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της απόδρασης που προηγήθηκε.

«Η επιτυχής κατάληξη της επιχείρησης, όμως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι προηγήθηκε μια απόδραση η οποία οφείλει να αξιολογηθεί με σοβαρότητα και χωρίς ωραιοποιήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ασφάλεια της κράτησης δεν εξαρτάται μόνο από την προσπάθεια του προσωπικού, αλλά απαιτεί κατάλληλες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σαφείς διαδικασίες και συστηματικούς ελέγχους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υπερπληθυσμός.

Πέραν της διερεύνησης των συνθηκών της συγκεκριμένης απόδρασης, θα αξιολογηθούν συνολικά οι υφιστάμενες διαδικασίες κράτησης και ασφάλειας, ώστε όπου εντοπίζονται αδυναμίες να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα.

«Επιτυχία δεν είναι μόνο να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά ένα περιστατικό όταν συμβεί. Είναι, πρωτίστως, να δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε να αποτρέπεται. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας», καταλήγει η Αστυνομία.