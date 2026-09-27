Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» για νέα επίθεση μετά το «όχι» Τραμπ στην πρόταση για Ορμούζ

ΑΚΕΛ: Στους δρόμους αύριο για την ακρίβεια στα καύσιμα - Ζητά έκτακτα μέτρα από την κυβέρνηση

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε κινητοποίηση έξω από το ΥΠΟΙΚ καλεί το ΑΚΕΛ τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18.00, διεκδικώντας έκτακτη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Παρουσιάζει σειρά στοχευμένων μέτρων και κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία πολιτικής βούλησης.

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα, με επίδομα μετακίνησης, ενίσχυση για τη θέρμανση και μείωση κατά 50% των αδειών κυκλοφορίας για τα φτωχότερα νοικοκυριά, διεκδικεί το ΑΚΕΛ, καλώντας σε διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 18:00. Σε γραπτή του δήλωση, ο βουλευτής και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, επικρίνει την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τόσο οι τρόποι όσο και οι πόροι για την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, αλλά απουσιάζει η πολιτική βούληση.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κουκουμάς αναφέρει ότι, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν φορολογίες και λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη «είτε δεν αντιλαμβάνεται, είτε δεν συγκινείται από την πίεση που δοκιμάζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας».

Κατηγορεί, παράλληλα, την κυβέρνηση ότι συσσωρεύει αυξημένα έσοδα στα κρατικά ταμεία εξαιτίας της ακρίβειας και αυτοσυγχαίρεται για τις οικονομικές αναβαθμίσεις, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να προχωρεί σε ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων ομάδων, των νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης.

Τα τρία έκτακτα μέτρα που ζητά το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε έκτακτη και στοχευμένη ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων, προτείνοντας, για όσο διάστημα διαρκεί η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων, τα ακόλουθα μέτρα:

  • Επίδομα μετακίνησης για χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά με παιδιά.
  • Στοχευμένη εφάπαξ στήριξη θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.
  • Μείωση κατά 50% στις άδειες κυκλοφορίας για το 2027 για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Παράλληλα, το κόμμα ζητά τον τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, έλεγχο και διαφάνεια στις τιμές τους, καθώς και μόνιμο ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό και διεύρυνση της κοινωνικής τιμολόγησης.

Στις διεκδικήσεις του περιλαμβάνονται επίσης σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης παλιών κατοικιών και μέτρα στεγαστικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα επιτόκια και τα ενοίκια.

Από πού προτείνει να αντληθούν οι πόροι

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των μέτρων, ο κ. Κουκουμάς υποδεικνύει ως πιθανές πηγές τα αυξημένα κρατικά έσοδα λόγω της ακρίβειας, τα έσοδα από τους ρύπους, τη φορολόγηση των υπερκερδών και την εισαγωγή τέλους για την ακίνητη περιουσία πολύ μεγάλης αξίας.

Καταλήγοντας, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι υπάρχουν τόσο οι τρόποι όσο και οι πόροι για τη στήριξη της κοινωνίας, όχι όμως η απαιτούμενη θέληση από την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα καλεί σε διαδήλωση τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το ΑΚΕΛ είχε απευθύνει σχετικό κάλεσμα και με προηγούμενες ανακοινώσεις του, στις 24 και 26 Σεπτεμβρίου 2026.

#ΚΥΠΡΟΣ #ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #ΑΚΕΛ #Ακρίβεια #ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ #ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ #ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ #ΑΚΡΙΒΕΙΑ #ΚΑΥΣΙΜΑ #οικονομική στήριξη

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα