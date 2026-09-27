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Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» για νέα επίθεση μετά το «όχι» Τραμπ στην πρόταση για Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» για νέα επίθεση μετά το «όχι» Τραμπ στην πρόταση για Ορμούζ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα υποστούν «μεγαλύτερες ζημιές» σε περίπτωση νέου πλήγματος, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό των συγκρούσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση, δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια, δήλωσε σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι «πλήρως προετοιμασμένες» για μια νέα αντιπαράθεση, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστούν μεγαλύτερες ζημιές εάν εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι απέρριψε ιρανική πρόταση για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό των συγκρούσεων.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, χαρακτήρισε τον πόλεμο ως ευρισκόμενο σε «κρίσιμο και αποφασιστικό στάδιο», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια κατάσταση στην οποία η ίδια δεν θα μπορεί να εμπορεύεται, ενώ ξένες δυνάμεις θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

«Εάν το Ιράν δεν μπορεί να εμπορεύεται, εάν το Ιράν δεν μπορεί να ζήσει, κανείς δεν θα μπορεί να εμπορεύεται ή να ζει», ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζήτημα «αξιοπρέπειας και τιμής» για τη χώρα.

Η νέα προειδοποίηση του ιρανικού στρατού έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων να παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

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