Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό - Πού καταγράφονται οι βλάβες (πίνακες)

Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό λόγω βλαβών στο δίκτυο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ.

Ειδικότερα, διακοπή ηλεκτροδότησης καταγράφεται από το μεσημέρι στον Στρόβολο, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, καθώς και στην Αραδίππου. Παράλληλα, χωρίς ρεύμα βρίσκονται από τις 17:30 ο Άγιος Αθανάσιος και η Ασγάτα στην επαρχία Λεμεσού.

Την ίδια ώρα, η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στην Παλώδεια, ενώ η ΑΗΚ εκτιμά ότι μέχρι τις 23:00 θα επιλυθούν οι βλάβες που επηρεάζουν τον Άγιο Τύχωνα και τη Μέσα Γειτονιά.