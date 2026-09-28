Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό - Πού καταγράφονται οι βλάβες (πίνακες)

Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό - Πού καταγράφονται οι βλάβες (πίνακες)

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Διακοπές ηλεκτροδότησης επηρεάζουν Στρόβολο, Αραδίππου, Άγιο Αθανάσιο και Ασγάτα, ενώ η ΑΗΚ προχωρεί σε εργασίες αποκατάστασης και δίνει εκτιμήσεις για επαναφορά της παροχής σε ορισμένες περιοχές.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό λόγω βλαβών στο δίκτυο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ.

Ειδικότερα, διακοπή ηλεκτροδότησης καταγράφεται από το μεσημέρι στον Στρόβολο, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, καθώς και στην Αραδίππου. Παράλληλα, χωρίς ρεύμα βρίσκονται από τις 17:30 ο Άγιος Αθανάσιος και η Ασγάτα στην επαρχία Λεμεσού.

Την ίδια ώρα, η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στην Παλώδεια, ενώ η ΑΗΚ εκτιμά ότι μέχρι τις 23:00 θα επιλυθούν οι βλάβες που επηρεάζουν τον Άγιο Τύχωνα και τη Μέσα Γειτονιά.

 

Article image
Article image
Slide 1 of 2

 

#ΛΕΥΚΩΣΙΑ #ΛΑΡΝΑΚΑ #ΛΕΜΕΣΟΣ #ΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ #ΡΕΥΜΑ #ΒΛΑΒΗ #ΔΙΑΚΟΠΗ #ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα