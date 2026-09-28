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13 νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Δύο κτίρια καταστράφηκαν στο χωριό Κουμπρίνσκ, στην περιοχή Γιαροσλάβλ, ενώ περίπου 100 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλέστηκε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν περίπου 100 πυροσβέστες, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλ Εβράγιεφ.

Οι ρωσικές αρχές διεξάγουν προκαταρκτική ποινική έρευνα για πιθανή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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