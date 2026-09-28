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Μπιλ Γκέιτς: Η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι από τις πιο πολυτάραχες στην ιστορία

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας προειδοποιεί ότι ο κόσμος δεν προετοιμάζεται επαρκώς για τις αλλαγές που θα φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι μία από τις πιο πολυτάραχες περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία, ενώ ο κόσμος δεν προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή επαρκώς για αυτήν, δήλωσε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς.

Σε άρθρο που δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Γκέιτς υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα είναι κρίσιμες και ότι χρειάζεται ένα σχέδιο ώστε το καλό να υπερισχύσει του κακού.

Μεταξύ άλλων, διερωτήθηκε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για να γίνει ο κόσμος δικαιότερος και να αποτραπεί η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Έθεσε επίσης το ερώτημα με ποιον τρόπο θα προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι από τα προβλήματα που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χάνουν τα προς το ζην και την αίσθηση ότι έχουν τον έλεγχο του μέλλοντός τους.

«Πιστεύω ότι οι ενέργειές μας σε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, αν ο κόσμος κάνει τα σωστά βήματα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει δύναμη για το καλό και να βελτιώσει τη θέση όλων.

Ωστόσο, τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία.

«Δεν βλέπω στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι οργανωμένες κοινότητες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Δεν υπάρχει σχέδιο για να διευκολυνθεί η είσοδος στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε, αποδίδοντας την κατάσταση εν μέρει στο γεγονός ότι πολλοί υποτιμούν την έκταση του αντίκτυπου που θα έχει η τεχνολογία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΕΠΙΣΤΗΜΗ #ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ

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