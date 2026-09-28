Σε συναγερμό το Κέντρο Αίματος - Έκτακτο κάλεσμα για αιμοδοσία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υπηρεσίες αιμοδοσίας, καθώς τις τελευταίες ώρες το Κέντρο Αίματος Κύπρου αποστέλλει διαδοχικά μηνύματα καλώντας τους πολίτες να προσέλθουν άμεσα για αιμοδοσία στους σταθμούς Έγκωμης και Γερίου.

Όπως διαφαίνεται και από τα μηνύματα, οι ανάγκες για αίμα παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ η προσέλευση των αιμοδοτών εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Το πρόβλημα ανέδειξε την περασμένη εβδομάδα και ο Σύνδεσμος Θαλασσαιμικών Κύπρου, μέσω παρέμβασης του προέδρου του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, όταν και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα μειωμένα αποθέματα αίματος.

Όπως είχε αναφερθεί, η έλλειψη αποθεμάτων έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή ή ακύρωση προγραμματισμένων μεταγγίσεων, ακόμη και σε παιδιά που πάσχουν από θαλασσαιμία και εξαρτώνται από τις τακτικές μεταγγίσεις για την υγεία και την επιβίωσή τους.

Το Κέντρο Αίματος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που μπορούν να αιμοδοτήσουν να προσέλθουν στα κέντρα αιμοδοσίας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποθέματα και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Η αιμοδοσία χαρακτηρίζεται από τους αρμόδιους ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, καθώς οι ανάγκες των νοσηλευτηρίων παραμένουν καθημερινές και αυξημένες.