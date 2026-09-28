Ινδονησία: Μήνες πυρκαγιών αφήνουν πίσω τους καμένα δάση και τοξικό καπνό

Για μήνες η Ινδονησία βρίσκεται αντιμέτωπη με πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις δασών και τυρφώνων, καλύπτοντας με πυκνό και τοξικό καπνό μεγάλο μέρος του αρχιπελάγους, καθώς και γειτονικές χώρες όπως η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη.

Οι φωτιές μαίνονται κυρίως στο Βόρνεο, τη Σουμάτρα και την Παπούα, απειλώντας κατοίκους και άγρια πανίδα. Για την αντιμετώπισή τους, ο Πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο κάηκαν περισσότερα από 2.020.000 στρέμματα, αριθμός αυξημένος κατά 69% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη συνέχεια. Η πλατφόρμα Nusantara Atlas, η οποία παρακολουθεί την αποψίλωση των δασών και τις πυρκαγιές με βάση δορυφορικά δεδομένα, αναφέρει ότι έως το τέλος Αυγούστου είχαν καεί σχεδόν 8.960.000 στρέμματα.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο ήταν η Νότια Παπούα, στο ανατολικό άκρο της Ινδονησίας, όπου έως τα τέλη Αυγούστου είχαν καταστραφεί 1.680.000 στρέμματα, σύμφωνα με τη Nusantara Atlas.

Αναλυτές αποδίδουν μέρος της έξαρσης στο μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο, σύμφωνα με προειδοποίηση του ΟΗΕ, αναμένεται να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες και προκάλεσε μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη ξηρασία.

Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και ανθρώπινοι παράγοντες, όπως η κοπή και η καύση της βλάστησης για τον καθαρισμό εκτάσεων, καθώς και η επί δεκαετίες υποβάθμιση των δασών.

«Το Ελ Νίνιο δεν αποτελεί από μόνο του την αιτία, αλλά είναι ένας παράγοντας που πυροδότησε» το φαινόμενο, δήλωσε ο Άτι Ντούι Νουρχαγιάτι, ειδικός σε θέματα δασικού περιβάλλοντος στο πανεπιστήμιο IPB της Ινδονησίας. Πρόσθεσε ότι «στους τυρφώνες σχεδόν το 100% των πυρκαγιών προκλήθηκαν από την ανθρώπινη δραστηριότητα».

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Οι ινδονησιακές αρχές έχουν αναπτύξει πυροσβέστες στις πληγείσες περιοχές, με τη στήριξη εθελοντών, και έχουν καταφύγει στον τεχνητό εμπλουτισμό νεφών και στις ρίψεις νερού, με μικρή επιτυχία. Βοήθεια παρέχουν επίσης η Μαλαισία και η Ιαπωνία.

Παράλληλα, ανακάλεσαν τις άδειες πέντε εταιρειών που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στο ξέσπασμα των πυρκαγιών και ανέστειλαν τις άδειες δεκάδων άλλων.

Ο Πραμπόβο ζήτησε τη σύσταση νέας κυβερνητικής υπηρεσίας, αρμόδιας για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων των τροπικών τυρφώνων και των μαγκρόβιων εκτάσεων, καθώς και για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών.

Αντίστοιχη υπηρεσία είχε δημιουργηθεί μετά τις πυρκαγιές του 2015, όμως η εντολή της έληξε το 2024 και δεν ανανεώθηκε.

Οι πυρκαγιές του 2015 είχαν κάψει περισσότερα από 20 εκατομμύρια στρέμματα στο αρχιπέλαγος και είχαν προκαλέσει ζημιές ύψους 14,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Το Υπουργείο Υγείας της Ινδονησίας ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι αντιμετώπισαν οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού στη Σουμάτρα και το Βόρνεο.

Οι πυρκαγιές έχουν επίσης καταστροφικές συνέπειες για την άγρια πανίδα. Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Δασών, περισσότερα από 100 ζώα, μεταξύ των οποίων 53 ουρακοτάγκοι, έχουν διασωθεί από τις φλόγες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Geopix προειδοποίησε ότι οι ελέφαντες της Σουμάτρας, είδος που απειλείται με εξαφάνιση, κινδυνεύουν σοβαρά, καθώς οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μέρος του βιότοπού τους.

Στην πολιτεία Σαραουάκ, στο τμήμα του Βόρνεο που ανήκει στη Μαλαισία, σχολεία αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας του τοξικού καπνού. Ο καπνός έχει φτάσει επίσης στη Σιγκαπούρη, τις Φιλιππίνες και τη νότια Ταϊλάνδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ