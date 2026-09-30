Στους δρόμους γονείς και μαθητές για το ασφαλτικό στο Μιτσερό – Δίωρη αποχή από τα μαθήματα την Παρασκευή

Σε αποχή από τα μαθήματα τις δύο πρώτες διδακτικές περιόδους, από τις 07:45 έως τις 09:05, την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι Σύνδεσμοι Γονέων κοινοτήτων που επηρεάζονται από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του εργοστασίου ασφαλτικών Prometheas Asphalt Ltd στο Μιτσερό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μιτσερού, κατά τη διάρκεια της αποχής τα παιδιά, συνοδευόμενα από τουλάχιστον έναν γονέα ή κηδεμόνα, θα παραμείνουν εκτός του σχολικού χώρου, σε σημείο που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συνδέσμου Γονέων.

«Το ασφαλτικό δεν έχει θέση στην ήδη επιβαρυμένη με περισσότερες από 100 οχληρές δραστηριότητες περιοχή μας. Τα παιδιά μας έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υποβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα ζωής των παιδιών μας, που ήδη αναπνέουν τη σκόνη από τα έξι λατομεία, καθώς και τις ανυπόφορες οσμές από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τα λύματα», προστίθεται.

Την εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων Γονέων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Μενίκου, Ορούντας, Αγίου Ιωάννη, Αρεδιού, Αγίου Επιφανίου, Καλού Χωριού Ορεινής, Μαλούντας, Κλήρου και Αγίας Μαρίνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ