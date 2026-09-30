Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»: Αποκαλύψεις για την πτήση της Flydubai - Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο

Στους δρόμους γονείς και μαθητές για το ασφαλτικό στο Μιτσερό – Δίωρη αποχή από τα μαθήματα την Παρασκευή

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι Σύνδεσμοι Γονέων κοινοτήτων που επηρεάζονται από την ανέγερση του εργοστασίου Prometheas Asphalt Ltd στο Μιτσερό ανακοίνωσαν αποχή τις δύο πρώτες διδακτικές περιόδους την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.

Σε αποχή από τα μαθήματα τις δύο πρώτες διδακτικές περιόδους, από τις 07:45 έως τις 09:05, την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι Σύνδεσμοι Γονέων κοινοτήτων που επηρεάζονται από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του εργοστασίου ασφαλτικών Prometheas Asphalt Ltd στο Μιτσερό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μιτσερού, κατά τη διάρκεια της αποχής τα παιδιά, συνοδευόμενα από τουλάχιστον έναν γονέα ή κηδεμόνα, θα παραμείνουν εκτός του σχολικού χώρου, σε σημείο που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συνδέσμου Γονέων.

«Το ασφαλτικό δεν έχει θέση στην ήδη επιβαρυμένη με περισσότερες από 100 οχληρές δραστηριότητες περιοχή μας. Τα παιδιά μας έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υποβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα ζωής των παιδιών μας, που ήδη αναπνέουν τη σκόνη από τα έξι λατομεία, καθώς και τις ανυπόφορες οσμές από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τα λύματα», προστίθεται.

Την εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων Γονέων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Μενίκου, Ορούντας, Αγίου Ιωάννη, Αρεδιού, Αγίου Επιφανίου, Καλού Χωριού Ορεινής, Μαλούντας, Κλήρου και Αγίας Μαρίνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΚΟΙΝΩΝΙΑ #Μιτσερό #ΜΙΤΣΕΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα