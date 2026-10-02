Υπογράφηκε το συμβόλαιο για νέα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Στην υπογραφή του συμβολαίου για την υλοποίηση του Διαγωνισμού Αρ. 40/2026, που αφορά την «Προμήθεια, αντικατάσταση κτυπημένων και τοποθέτηση νέων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα σημεία των δρόμων πρωταρχικής σημασίας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς», προχώρησε σήμερα ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το συμβόλαιο υπεγράφη στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς από τον Δήμαρχο, κ. Γιώτη Παπαχριστοφή, και τον επιτυχόντα προσφοροδότη, Αργυλέων Εργοληπτική Εταιρεία Λίμιτεδ. Η συνολική αξία του συμβολαίου ανέρχεται στις €43.435, πλέον ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, καθώς και την αντικατάσταση υφιστάμενων στηθαίων που έχουν υποστεί ζημιές, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου πρωταρχικής σημασίας που εμπίπτει στα όρια του Δήμου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην ενίσχυση της προστασίας των οδηγών και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα σε σημεία όπου απαιτείται η αποκατάσταση ή ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας.

Με την υπογραφή του συμβολαίου, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των σχετικών εργασιών στις περιοχές που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού.