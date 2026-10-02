Ισχυρή βροχόπτωση στο Πισσούρι - Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Καταρρακτώδεις βροχές επηρεάζουν αυτή την ώρα τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος της περιοχής Πισσουρίου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η τροχαία κίνηση και η ορατότητα να είναι περιορισμένη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την οδήγηση και αυξάνουν τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων.

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς:

Να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς και φρεναρίσματα.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών και να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.