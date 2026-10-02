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Ισχυρή βροχόπτωση στο Πισσούρι - Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Ισχυρή βροχόπτωση στο Πισσούρι - Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η ορατότητα είναι περιορισμένη στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, με τις Αρχές να συστήνουν χαμηλές ταχύτητες και αυξημένες αποστάσεις ασφαλείας.

Καταρρακτώδεις βροχές επηρεάζουν αυτή την ώρα τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος της περιοχής Πισσουρίου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η τροχαία κίνηση και η ορατότητα να είναι περιορισμένη.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την οδήγηση και αυξάνουν τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων.

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς:

  • Να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.
  • Να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.
  • Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.
  • Να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς και φρεναρίσματα.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών και να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

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ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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