Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ισχυρή βροχόπτωση στο Πισσούρι - Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

«Κολλημένος» στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο- Ο τρίτος ψηλότερος στην ΕΕ

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Την πορεία του πληθωρισμού στην Κύπρο τα έτη 1995-2025 εξετάζει σε έκθεσή του που δημοσιοποίησε σήμερα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

«Κολλημένος» στο 5,2% παραμένει ο πληθωρισμός στην Κύπρο, με τη χώρα να έχει τον τρίτο μεγαλύτερο στην ΕΕ, όπως δείχνουν προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Τον ψηλότερο πληθωρισμό έχει η Λιθουανία, φθάνοντας στο 6,1% και ακολουθεί η Βουλγαρία με 5,6%, η Κύπρος με 5,2% και το Λουξεμβούργο επίσης με 5,2%.

Αύξηση προβλέπεται για τον πληθωρισμό και για την ευρωζώνη φθάνοντας στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο.

Την πορεία του πληθωρισμού στην Κύπρο τα έτη 1995-2025 εξετάζει σε έκθεσή του που δημοσιοποίησε σήμερα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όπως σημειώνεται, η ενέργεια είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας της επιτάχυνσης μεταξύ 2025 και 2026. Σύμφωνα με το συμβούλιο, η ενεργειακή εξάρτηση αυξάνει την έκθεση στις διεθνείς διαταραχές. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το ενεργειακό κόστος δεν λύνεται μόνιμα με φορολογικές παρεμβάσεις αλλά χρειάζεται περισσότερη εγχώρια ενέργεια, που αποθηκεύεται.

Η πορεία του πληθωρισμού εντείνει τις ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια.

#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ #ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ #ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ #EUROSTAT

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα