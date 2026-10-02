«Κολλημένος» στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο- Ο τρίτος ψηλότερος στην ΕΕ

«Κολλημένος» στο 5,2% παραμένει ο πληθωρισμός στην Κύπρο, με τη χώρα να έχει τον τρίτο μεγαλύτερο στην ΕΕ, όπως δείχνουν προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Τον ψηλότερο πληθωρισμό έχει η Λιθουανία, φθάνοντας στο 6,1% και ακολουθεί η Βουλγαρία με 5,6%, η Κύπρος με 5,2% και το Λουξεμβούργο επίσης με 5,2%.

Αύξηση προβλέπεται για τον πληθωρισμό και για την ευρωζώνη φθάνοντας στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο.

Την πορεία του πληθωρισμού στην Κύπρο τα έτη 1995-2025 εξετάζει σε έκθεσή του που δημοσιοποίησε σήμερα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όπως σημειώνεται, η ενέργεια είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας της επιτάχυνσης μεταξύ 2025 και 2026. Σύμφωνα με το συμβούλιο, η ενεργειακή εξάρτηση αυξάνει την έκθεση στις διεθνείς διαταραχές. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το ενεργειακό κόστος δεν λύνεται μόνιμα με φορολογικές παρεμβάσεις αλλά χρειάζεται περισσότερη εγχώρια ενέργεια, που αποθηκεύεται.

Η πορεία του πληθωρισμού εντείνει τις ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια.