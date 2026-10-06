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Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο παρά το Τσίρειο Στάδιο λόγω οδικών συγκρούσεων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή τροχαίων διευκολύνσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της κατάστασης

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο παρά το Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω οδικών συγκρούσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή τροχαίων διευκολύνσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της κατάστασης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

#ΚΟΙΝΩΝΙΑ #ΛΕΜΕΣΟΣ #ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ #ΤΡΟΧΑΙΟ #ΤΣΙΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

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