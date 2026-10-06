Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο παρά το Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω οδικών συγκρούσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο παρά το Τσίρειο Στάδιο λόγω οδικών συγκρούσεων
Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή τροχαίων διευκολύνσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της κατάστασης
Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή τροχαίων διευκολύνσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της κατάστασης.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
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