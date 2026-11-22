Ο Μ. Μπόρμαν κατάλαβε από νωρίς ότι η ευφυΐα, οι δεξιότητες και η μόρφωση δεν είναι οι κυριότεροι παράγοντες ανέλιξης.

Γι’ αυτό εφάρμοσε τις τέσσερις βασικές αρχές που μπορούν να οδηγήσουν μια μετριότητα στην κορυφή: (α) Ένας γάμος που του παρείχε οικονομικά προνόμια και πρόσβαση στα σαλόνια της ανώτερης τάξης. (β) Ελιγμοί και κινήσεις που θα έκτιζαν την εύνοια στα μάτια του αφεντικού. (γ) Εξυπηρέτηση κάθε φορέα συμφερόντων που οδηγεί στην εξουσία, και δημιουργία προσωπικού δικτύου υποτακτικών. (δ) Έλεγχος στους θεσμούς που επηρεάζουν την κοινή γνώμη (ΜΜΕ, προπαγάνδα, Εκπαίδευση κ.λπ.).

Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν ευφυής. Αλλά ταυτόχρονα ένας εμμονικός με τον ναζισμό σχιζοφρενής, γι’ αυτό και –ευτυχώς– ηττήθηκε.

Ο Μάρτιν Μπόρμαν ήταν μια μετριότητα. Αλλά μεθοδικός στη φιλοδοξία του, γι’ αυτό και –δυστυχώς– δεν ήταν η τελευταία μετριότητα που ανέβηκε στην κορυφή!

Εκστρατεία προ πολλού

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης άρχισε την προεκλογική του εκστρατεία για το 2028 από τις 13 Φεβρουαρίου 2023. Από την επομένη της εκλογής του. Κάθε διορισμός, κάθε κίνηση στα ΜΜΕ, ή δημιουργία λογαριασμών στα ΜΚΔ, στόχευαν στην επανεκλογή το 2028.

Τα περί «πρόωρης Προεδρολογίας» που εκπορεύονται από τον Λόφο είναι φληναφήματα που δεν τα πιστεύει κανένας. Η πραγματικότητα είναι μία: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο κύριος παράγοντας για τον οποίο η ελληνοκυπριακή κοινότητα βιώνει την πιο μακρά προεκλογική της περίοδο, από το 1960!

Ο Ν. Χριστοδουλίδης, εκτός από τα ελεγχόμενα (από σχεδόν κάθε Πρόεδρο) ΡΙΚ και ΚΥΠΕ, σήμερα πέτυχε πολύ περισσότερα: Μερίδα εφημερίδων, καναλιών, εταιρειών ερευνών, λογαριασμών στα ΜΚΔ εργάζονται για την επανεκλογή του. Όχι μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα. Η πιο αποτελεσματική προπαγάνδα είναι η «υπόγεια»…

«Εδώ Πολυτεχνείο»…

Στις 17 Νοέμβρη το βράδυ, αντί επετειακού αφιερώματος στο Πολυτεχνείο, το ΡΙΚ προέβαλε μια εκπομπή για τον ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου στον αγώνα 1955-59. Ώς εδώ, ας πούμε ανεκτό. Αλλά η δομή, οι ομιλούντες, η αγιογραφική ματιά οδηγούσαν σε ένα πρόγραμμα που ετοιμάστηκε μεν το 2026 αλλά ήταν σαν βγαλμένο από τη δεκαετία του 1960. Ανάλογες πρακτικές ακολουθούνται όλο και περισσότερο, από όλο και περισσότερα Μέσα. Γιατί;

Επειδή έχουμε περάσει σε άλλη φάση: Η επανεκλογή Χριστοδουλίδη δεν μπορεί να διασφαλιστεί με συμβατικούς όρους. Χρειάζεται ανάταξη εγκεφάλων. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης του ψηφοφόρου. Πρέπει να διαγράψει από το μυαλό του οτιδήποτε έγινε μεταξύ 1960 και 20ής Ιουλίου 1974. Αλλά και από το 1974 μέχρι σήμερα.

Έτσι, όταν σκέφτεται «λύση του Κυπριακού», το μυαλό να πηγαίνει αυτόματα στο «τους κάναμε τη χάρη να μην επιμένουμε στην Ένωση, το ελάχιστο που δικαιούμαστε είναι το ενιαίο κράτος». Άρα, η ομοσπονδία να γίνεται ανεχτή μόνο για λόγους τακτικής και διακηρύξεων –όπως κάνει ο Πρόεδρος.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα επιτελεία του Ν. Χριστοδουλίδη συνέβαλαν σημαντικά στη «νομιμοποίηση» του ΕΛΑΜ, των μνημοσύνων του Γρίβα κ.λπ., και στην υποβάθμιση επετείων ή αφιερωμάτων σε ότι θυμίζει δημοκρατία, αντίσταση στις δικτατορίες και τα όμοια. Βεβαίως, δεν είναι ο μόνος παράγοντας, υπάρχουν κι άλλοι. Όμως, στο πλαίσιο της τετραετούς προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ν. Χριστοδουλίδης κατάφερε να εγκλωβίσει ακόμη και το ΔΗΚΟ σε αυτή την περιδίνηση.

Και οι άλλοι…

Την προεκλογική εκστρατεία άρχισαν και άλλοι πρόωρα – έστω και σε πολύ μικρότερο βαθμό από τον Ν. Χριστοδουλίδη:

• Ο ΔΗΣΥ: Άρχισε να οργανώνεται με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές του 2028 μέσα από την ίδια την εκστρατεία για τις βουλευτικές. Ο στόχος ήταν: (α) Να αποτραπεί το ΕΛΑΜ να γίνει «ισότιμος εταίρος» στο παραδοσιακό ακροατήριο του ΔΗΣΥ, αποσπώντας του μεγάλο ποσοστό ψήφων. (β) Να αποτραπεί το ενδεχόμενο τυχόν χαμηλά ποσοστά του ΔΗΣΥ στις Βουλευτικές να τον ρυμουλκήσουν σχεδόν μοιραία στο στρατόπεδο της συμπολίτευσης με τον Ν. Χριστοδουλίδη.

Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν σπασμωδικές κινήσεις τόνωσης του εθνοκεντρικού ακροατηρίου του κόμματος (εθνικά μνημόσυνα, τόνος ανακοινώσεων και ομιλιών κλπ.), αλλά και η δημιουργία συνθηκών ώστε να εμφανίζεται ο ΔΗΣΥ ως ο φερέγγυος κύριος πόλος του κεντροδεξιού μετώπου κατά του ΑΚΕΛ. Από τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, μέχρι τις υστερικές αντιακελικές κραυγές, ο στόχος ήταν ο ίδιος.

Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι για τις βουλευτικές εκλογές ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη αυτή η τακτική. Εν τέλει, κατάφερε να αφομοιώσει τόσο τις φιλοχριστοδουλιδικές τάσεις μέσα στο κόμμα, όσο και συγκαλυμμένα παρακλάδια τους. Αναφορικά με τις προεδρικές όμως, είναι προφανές ότι η τακτική αυτή χρειάζεται αναπροσαρμογή. Για παράδειγμα, το ποντάρισμα στον αντιακελισμό πιθανότατα επανεκλέγει Χριστοδουλίδη: Πολλοί ψηφοφόροι ρωτούν: «Γιατί να ρισκάρουμε τον διχασμό μας απέναντι στο ΑΚΕΛ και να μην επανεκλέξουμε εξ αρχής τον νυν Πρόεδρο;».

• Το ΑΚΕΛ: Δεν μπήκε πρόωρα στο προεκλογικό κλίμα. Ακόμη και οι διαδικασίες επιλογής προσώπου για τις προεδρικές βρίσκονται στα πρώτα τους στάδια. Βολιδοσκοπήσεις, σκέψεις, και καταρχήν διαβουλεύσεις έγιναν προ πολλού, αλλά με ανοιχτό και διερευνητικό χαρακτήρα.

Όμως, το ΑΚΕΛ έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό σε ένα πλαίσιο, έστω και ανεπίσημα: (α) Έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής, με προτεραιότητα στην καθημερινότητα του πολίτη. (β) Στην εξωτερική πολιτική, παρεμβάσεις σχεδόν αποκλειστικά στον παράγοντα Ισραήλ-Γάζα-Γενοκτονία, όπου υπάρχει και διεθνές έρεισμα κατά Νετανιάχου. (γ) Τοποθέτηση του Κυπριακού σε δεύτερη μοίρα. Όχι γιατί δεν είναι προτεραιότητα του κόμματος, αλλά επειδή κρίνεται ότι η προτεραιοποίηση του Κυπριακού εμποδίζει πιθανές συνεργασίες.

Οι επιλογές αυτές έχουν τη λογική τους αλλά οδηγούν και σε κάποια ζητήματα εν όψει Προεδρικών. Για παράδειγμα, με προτεραιοποίηση της κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής, είναι ωσάν να αποκλείεις εκ των προτέρων υποψηφιότητες όπως π.χ. του Α. Μαυρογιάννη –τον οποίο οι πολίτες, καλώς ή κακώς, γνωρίζουν μόνο ως ειδικό στο Κυπριακό. Ή αποκλείεις επιλογές που θα αποσπούσαν ψήφους από τον χώρο της αστικής φιλελεύθερης Δεξιάς –πράγμα που θεωρείται πλέον ως η μόνη διέξοδος επανόδου στην εξουσία.

Πολλά επεισόδια

Για όλους αυτούς τους λόγους, το σίριαλ των Προεδρικών του 2028 φαίνεται να έχει πολλά επεισόδια ακόμη. Μιλάμε για το… μακροβιότερο σίριαλ Προεδρικών της ελληνοκυπριακής πολιτικής σκηνής! Το οποίο άρχισε το 2023 αλλά έχει ακόμη πολλούς κύκλους επεισοδίων.

Γι’ αυτό οι πολίτες θα χρειαστούν όσο ποτέ άλλοτε περισσότερη διαύγεια και διεισδυτική ματιά για να αντέξουν αυτό το τρενάκι του τρόμου. Δεν είναι απλώς «παιγνίδι για γερά νεύρα». Είναι διαδικασία για καθαρά μυαλά σε εγρήγορση.

Ποτέ άλλοτε όσο σήμερα ο εγκέφαλος κάθε Ελληνοκύπριου πολίτη δεν ήταν τόσο στοχοποιημένος· και τόσο πολύτιμος για το μέλλον της χώρας.

Το Καλάθι

• …με τις διπλωματικές πηγές (1): Τι σου είναι αυτές οι «πηγές»… Όποιος πολιτικός θέλει να πλασάρει κάτι, «ψιθυρίζει» σε ώτα διαμορφωτών της κοινής γνώμης την πληροφορία –σε συσκευασία της αρεσκείας του– και πετά ένα «δεν το άκουσες από μένα». Το πρόβλημα δεν είναι η ανωνυμία. Το πρόβλημα είναι ότι η ανωνυμία της «πηγής» την απαλλάσσει από την ευθύνη της εγκυρότητας αυτού που διαδίδει. Πολλές φορές μάλιστα, αυτή η εγκυρότητα είναι υπό το μηδέν. Και άντε μετά ο πολίτης να ζητήσει εξηγήσεις από την «πηγή»…

• …με τις διπλωματικές πηγές (1): Ο Ραφαέλε Φίτο είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Από τον περασμένο Ιούλιο ορίστηκε και ως ειδικός εκπρόσωπος για την Κύπρο. Πήγε στην Άγκυρα προχθές για συζήτηση των ευρωτουρκικών με την πρώτη του ιδιότητα. Επί δύο εβδομάδες πριν, οι ελληνοκυπριακές «διπλωματικές πηγές» διαβεβαίωναν πως θα πάει στην Τουρκία για να τρίξει τα δόντια για το Κυπριακό. Έγιναν οι επαφές, τα τουρκικά ΜΜΕ γέμισαν με επώνυμες και ανώνυμες πληροφορίες για τα πολλά θέματα που συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν με τον Φιντάν. Στην Κύπρο, οι «διπλωματικές πηγές» ξέρουν μόνο ότι ο Φίτο, ως ατόφιος Ελληνοκύπριος μπακάλης του πατριωτισμού, «έθεσε το Κυπριακό ως προϋπόθεση». Ήγουν, πάλι νικήσαμε…

• … με τις διπλωματικές πηγές (3): Έγινε η περιβόητη συνάντηση Τραμπ-Σι-Πούτιν. Επί της ουσίας τίποτε –εκτός από την έκφραση της απέχθειας και των τριών προς τα Η.Ε. και το Διεθνές Δικαστήριο. Επικοινωνιακά, κερδισμένοι και οι τρεις – κυρίως ο Σι και η Κίνα. Αλλά πόσο θα κρατήσει η λάμψη ενός βεγγαλικού, αν επί της ουσίας δεν έχει παραχθεί κάτι; Ξέρει καμιά «διπλωματική πηγή» να μας πει;