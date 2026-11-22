Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μυριάνθους υπογράμμισε τη σημασία των «Χριστουγεννιάτικων Χωριών» για την ανάδειξη της κυπριακής υπαίθρου, σημειώνοντας ότι μέσα από τις τοπικές γεύσεις, τα βιωματικά εργαστήρια και τις δραστηριότητες στη φύση, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις παραδόσεις και το φυσικό περιβάλλον των χωριών. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μακρά παράδοση του Στατού-Αγίου Φωτίου στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία, επισημαίνοντας ότι οι αμπελώνες, τα οινοποιεία και τα παραδοσιακά προϊόντα του σταφυλιού αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητας της κοινότητας, στηρίζουν την τοπική οικονομία και διατηρούν ζωντανές γνώσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της σχέσης των κατοίκων με τη γη και της υπεύθυνης αξιοποίησης των φυσικών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας συμβάλλει στη φροντίδα του αγροτικού τοπίου και στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το μέλλον της κοινότητας.

Ο κ. Μυριάνθους χαρακτήρισε τη στήριξη της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών κοινοτήτων προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, μέσα από στεγαστικά σχέδια, κίνητρα για τους κατοίκους και δράσεις ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας επιδιώκεται η βελτίωση της καθημερινότητας και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να παραμένουν και να εργάζονται στον τόπο τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον θεσμό των «Χριστουγεννιάτικων Χωριών», που υλοποιείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σημειώνοντας ότι συμβάλλει στην προσέλκυση επισκεπτών στην κυπριακή ύπαιθρο κατά τη χειμερινή περίοδο και παράλληλα δίνει στους τοπικούς παραγωγούς και επαγγελματίες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά και τα προϊόντα τους.

Στον Στατό-Άγιο Φώτιο, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τοπικά εδέσματα, να γνωρίσουν παραδοσιακές τέχνες, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια που αναδεικνύουν την τοπική γαστρονομία και τον πολιτισμό, καθώς και να διασκεδάσουν με μουσική και χορό. Το χωριό, σε υψόμετρο περίπου 950 μέτρων, προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στο καταπράσινο τοπίο, να περπατήσουν στους δρόμους με τις καρυδιές και να απολαύσουν τη θέα προς τα βουνά της Πάφου.

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι κάθε «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» θα πρέπει να διατηρεί τον δικό του χαρακτήρα και να αναδεικνύει τα στοιχεία που κάνουν κάθε τόπο ξεχωριστό, όπως οι πρώτες ύλες, τα τοπικά προϊόντα, οι παραδόσεις και το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης για την ίδια την κοινότητα, καθώς, όπως είπε, δίνει στους κατοίκους την ευκαιρία να συνεργαστούν, κινητοποιεί εθελοντές, ζωντανεύει τους δημόσιους χώρους και προσφέρει στα παιδιά εμπειρίες που θα θυμούνται για χρόνια.

Ο κ. Μυριάνθους συνεχάρη τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, τους εθελοντές, τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που εργάστηκαν για τη διοργάνωση, καθώς και το Υφυπουργείο Τουρισμού για τη συνεχή ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του θεσμού.

Καταλήγοντας, ευχήθηκε το «Αμπελοχώρι του Άη Βασίλη» να υποδεχθεί και φέτος μεγάλο αριθμό επισκεπτών και να γεμίσει με παιδικές φωνές, προσφέροντας όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους και δίνοντας σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Στατό-Άγιο Φώτιο. «Καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους, με υγεία και αγάπη», ευχήθηκε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.