Σε ό,τι αφορά τις δύο υποθέσεις για τις οποίες αναφέρθηκε ο ίδιος ο αρχηγός στο πλαίσιο παρουσίασης των αλλαγών σε εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης, η πρώτη αφορά τον θάνατο του αλλοδαπού στο επεισόδιο στην Ποταμιά. Κατόπιν πληροφοριών αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή της Ποταμιάς, όπου άγνωστοι επιχείρησαν με οχήματα να μεταφέρουν μετανάστες από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Στη θέα των αστυνομικών κινήθηκαν με τα αυτοκίνητα προς στο μέρος τους με σκοπό να τους χτυπήσουν. Οι αστυνομικοί απ’ την πλευρά τους απάντησαν με πυροβολισμούς. Το επεισόδιο έγινε το βράδυ. Αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, στην Ακρόπολη στη Λευκωσία, εντοπίζεται νεκρός αλλοδαπός άνδρας. Ακολούθησε αυτοψία, χωρίς να καταδεικνύονται τα αίτια θανάτου. Πέντε ημέρες αργότερα μετά τη νεκροτομή, εντοπίζεται στο σώμα του σφαίρα και ενημερώνεται η Αστυνομία, όπου διαπιστώνεται ότι επρόκειτο για πρόσωπο που επέβαινε σε όχημα που είχε εμπλοκή στο επεισόδιο και ότι η σφαίρα προήλθε από όπλο αστυνομικού. Όπως εξήγησε ο αρχηγός, είναι αδιανόητο να μην μπορούσε να γίνει διασύνδεση των δύο περιστατικών, δηλαδή των πυροβολισμών στην Ποταμιά και του εντοπισμού πτώματος λίγες ώρες αργότερα σε άλλο σημείο στη Λευκωσία.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό. Ο γκανγκστερικός τρόπος με τον οποίον έδρασαν οι δράστες, η ώρα του φόνου και όλα τα κομμάτια που συνέθεταν το παζλ της υπόθεσης ήταν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκαν πρόσθετα μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο αρχηγός, μετά τη συγκεκριμένη υπόθεση και σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικού κλιμακίου που θα ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα.

Αυτές οι δύο υποθέσεις οδήγησαν την ηγεσία της Αστυνομίας σε ριζικές αλλαγές, για τις οποίες αν και θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί εδώ και καιρό, άρχισε η εφαρμογή τους και ήδη υπάρχουν τα πρώτα απτά αποτελέσματα.

Κλειδί το C3

Ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που εντάσσεται στη λειτουργική δομή της Αστυνομίας είναι το C3. Πρόκειται για το Κέντρο Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών. Με την πλήρη ολοκλήρωσή του, θα παρέχει κοινή επιχειρησιακή ροή για συμβάντα, πόρους και συντονισμό. Η ονομασία C3 δόθηκε από τις λέξεις Command, Control Communication. Ο βασικός στόχος που έχει τεθεί είναι να αλλάξει ριζικά η πρόσβαση των αστυνομικών της πρώτης γραμμής σε πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα και περιστατικά και θεωρούνται απόλυτα αναγκαίες είτε για σκοπούς πρόληψης είτε για σκοπούς διερεύνησης.

Μέχρι σήμερα όλες οι σχετικές πληροφορίες διακινούνται μέσω διαφορετικών συστημάτων και ο επιχειρησιακός συντονισμός βασίζεται σε χειροκίνητες διαδικασίες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περιορισμοί στον σχηματισμό πλήρους εικόνας. Με το C3 επιχειρείται η δημιουργία ενιαίας διαχείρισης συμβάντων, κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο και καλύτερη κατανομή των δυνάμεων ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Το Κέντρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο αλλαγών, το οποίο περιλαμβάνει την πληροφοριακή αστυνόμευση (Intelligence-Led Policing), την αξιοποίηση δεδομένων για την επιχειρησιακή και στρατηγική λήψη αποφάσεων, την αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Στον τεχνολογικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στο συνολικό μοντέλο αστυνόμευσης εντάσσεται και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ενισχύοντας τη δυνατότητα της Αστυνομίας να αντιμετωπίζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης, καλύτερο συντονισμό και στοχευμένη επιχειρησιακή δράση.

Άμεση πρόσβαση

Αναφορικά με την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που θα παρέχει το C3, όπως εξηγήθηκε από τον Θεμιστό Αρναούτη, αυτό θα γίνεται είτε με φορητές συσκευές (π.χ. τάμπλετ) είτε από σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εάν, για παράδειγμα, κληθεί η Αστυνομία σε περιστατικό, τα μέλη της Δύναμης θα έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως, για παράδειγμα, προηγούμενες καταγγελίες και τη φύση των καταγγελιών, εάν έχουν επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά κ.λπ.

Τρεις πυλώνες

Το πλάνο «Αστυνομία Κύπρου 2030» στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για τον συνολικό εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό της Αστυνομίας.

- Ο πρώτος πυλώνας είναι η επιχειρησιακή ικανότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων (Intelligence-Led Policing), καθώς και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

- Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Επιδιώκεται η κατάλληλη στελέχωση, η σύγχρονη διοίκηση και αξιολόγηση, η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ακεραιότητας και η ενεργός συμμετοχή των μελών στη διαδικασία αλλαγής.

- Ο τρίτος πυλώνας είναι η τεχνολογία. Προβλέπει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, διασύνδεση δεδομένων και αναβάθμιση της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη.

Οι τρεις πυλώνες λειτουργούν συμπληρωματικά, με κοινό στόχο μια σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική Αστυνομία, με επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας.

Καθοδήγηση από Europol

Για τον εκσυγχρονισμό και την προσπάθεια η Αστυνομία να περάσει σε νέα εποχή, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η Europol. Οι απόψεις και οι εισηγήσεις της, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ενσωματώθηκαν στις τελικές αποφάσεις της ηγεσίας της Δύναμης.