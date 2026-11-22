Μοιραία εξόρμηση για 43χρονο κυνηγό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην επαρχία Λεμεσού.
Μοιραία εξόρμηση για 43χρονο κυνηγό: Εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή
Η σορός επιθεωρήθηκε και δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις και δεν υπάρχει ένδειξη για εγκληματική ενέργεια.
Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί, όταν εντοπίστηκε αναίσθητος 43χρονος κυνηγός σε δύσβατη περιοχή του Χωριού Σωτήρα της Επαρχίας Λεμεσού.
Στο σημείο μετέβηκαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής, του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, της Υπηρεσίας Θήρας και μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 43χρονος δεν έφερε ζωτικές ενδείξεις και ανασύρθηκε από την περιοχή με την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος.
Η σορός επιθεωρήθηκε και δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις και δεν υπάρχει ένδειξη για εγκληματική ενέργεια.
Τα ακριβή αίτια θανάτου του 43χρονου αναμένεται να καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή.
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