Μελέτη του ΕΚ εξετάζει την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία και τις προκλήσεις των δεδομένων

Η μελέτη, με τίτλο «Εις βάθος ανάλυση για τη χρήση δεδομένων στη δημόσια υγεία – Κατανόηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική», εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει την υγειονομική περίθαλψη, προσφέροντας οφέλη σε επαγγελματίες υγείας και ασθενείς. Για την περαιτέρω ανάπτυξή της, αναφέρει, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί πλαίσιο που θα διευκολύνει τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Παράλληλα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή σχετικών συστημάτων συνοδεύονται από νομικές, πρακτικές και άλλες προκλήσεις.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλει τον χώρο της περίθαλψης και μπορεί να συμβάλει στην εξατομικευμένη φροντίδα. Ταυτόχρονα, ανακύπτουν νέα ζητήματα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη σχέση γιατρού και ασθενούς. Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει πολιτικές που θα στηρίξουν τη φροντίδα με βάση τα δεδομένα, θα προστατεύσουν τα συστήματα δεδομένων υγείας και θα προωθήσουν την υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της ιατρικής τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, παραμένει δύσκολο να αποτιμηθεί πόσο εκτεταμένη είναι η πρακτική χρήση της σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ στον χώρο της υγείας εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την κατάλληλη αξιοποίησή της στην κλινική πράξη.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη, μεταξύ άλλων, για την ανάλυση ιατρικών εικόνων με διαγνωστικό σκοπό και για την πρόβλεψη ασθενειών. Η μελέτη αναφέρει ότι μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων και των ροών εργασίας, καθώς και στη βελτίωση της ακρίβειας των ιατρικών διαγνώσεων. Στις εφαρμογές της περιλαμβάνεται η ανίχνευση ασθενειών μέσω ιατρικής απεικόνισης, όπως ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του πνεύμονα και η αξιολόγηση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μεταξύ των τεχνικών εμποδίων που καταγράφονται είναι η ανεπαρκής διαλειτουργικότητα με τους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και οι περιορισμένοι υπολογιστικοί πόροι. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ορισμένων εφαρμογών αποτελεί επίσης παράγοντα που περιορίζει τη χρήση τους στην κλινική πράξη.

Σε νομικό επίπεδο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας. Όπως αναφέρει η μελέτη, μπορεί να επιταχύνει τη χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Επισημαίνονται, ωστόσο, ζητήματα νομικής αβεβαιότητας σχετικά με την αλληλεπίδρασή του με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τον Κανονισμό για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων και την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας αφορά τόσο την πρωτογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων για την παροχή περίθαλψης όσο και τη δευτερογενή χρήση τους για άλλους σκοπούς, όπως η επιστημονική έρευνα και η δημόσια υγεία. Η μελέτη τον περιγράφει ως βασικό πλαίσιο για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ