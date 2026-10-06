Οι δύο σοροί που εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο ναυάγιο της 30ής Αυγούστου, στα ανοικτά της Κερύνειας, ανήκουν στον Μαχμούτ Ντεμίρ και τον Οζγκιούρ Γκιουνίλ.
Ταυτοποιήθηκαν οι δύο σοροί που εντοπίστηκαν κοντά στο ναυάγιο στην Κερύνεια
Οι σοροί ανήκουν στον Μαχμούτ Ντεμίρ και τον Οζγκιούρ Γκιουνίλ. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ντεμίρ εξακολουθεί να αγνοείται.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η «πρωθυπουργία» ανακοίνωσε τα ονόματα μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων DNA και την ενημέρωση των οικείων τους.
Ο μεγαλύτερος αδελφός του Μαχμούτ Ντεμίρ, ο Μουσταφά, εξακολουθεί να αγνοείται.
Ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 22 και των αγνοουμένων σε 7.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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