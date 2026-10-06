Ταυτοποιήθηκαν οι δύο σοροί που εντοπίστηκαν κοντά στο ναυάγιο στην Κερύνεια

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η «πρωθυπουργία» ανακοίνωσε τα ονόματα μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων DNA και την ενημέρωση των οικείων τους.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Μαχμούτ Ντεμίρ, ο Μουσταφά, εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 22 και των αγνοουμένων σε 7.

Πηγή: ΚΥΠΕ