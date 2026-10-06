«Εξαιρετικά επικίνδυνος» ο παλιός δρόμος Σκαρίνου–Κοφίνου: Ζητούν διαπλάτυνση, φωτισμό και πεζοδρόμηση

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της Τροχαίας Αρχηγείου.

Στόχος ήταν να εξεταστεί η υφιστάμενη κατάσταση και να αναζητηθούν, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, αποτελεσματικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την ασφαλή χρήση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αυξημένη και συστηματική διακίνηση πεζών στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία οχημάτων. Σύμφωνα με τον Δήμο, αυτό δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Δήμος Λευκάρων ανέφερε ότι, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και λειτουργικού πλαισίου χρήσης του δρόμου και, κυρίως, η πρόληψη οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήματος.

Ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, χαρακτήρισε τον δρόμο «εξαιρετικά επικίνδυνο» και τόνισε ότι προτεραιότητα ήταν και πρέπει να είναι πάντοτε η ανθρώπινη ζωή. Ανέφερε ακόμη ότι τα μέτρα που αναζητούνται είναι προληπτικά και πολύ συγκεκριμένα, ώστε «να προλάβουμε τα γεγονότα και μην μας προλάβουν».

Όπως είπε, ο δρόμος χρησιμοποιείται καθημερινά και από πεζούς και χρειάζεται διαπλάτυνση, φωτισμό, πεζοδρόμηση και άλλα μέτρα, τα οποία θα αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

«Ένα είναι το ζητούμενο, να προχωρήσουμε άμεσα και βεβαίως τέρμα οι καθυστερήσεις και τέρμα οι ηλώσεις», ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκάρων.

Ο Δήμος Λευκάρων υπογραμμίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και σημειώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ