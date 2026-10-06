Ευρωκοινοβούλιο: Ζητά ισχυρότερη προστασία της υγείας των εργαζομένων

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τρίτη σειρά συστάσεων για την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να προκαλέσουν άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, καθώς και ψυχικές και σωματικές διαταραχές. Πριν από την υποβολή πρότασης από την Επιτροπή, ζητείται να προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, περισσότεροι από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Οι ευρωβουλευτές ζητούν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τους εργοδότες, με στόχο την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ρητά ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εργασία προκαλούν επαγγελματικές ασθένειες.

Η έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας εγκρίθηκε με 413 ψήφους υπέρ, 210 κατά και 29 αποχές.

Πολιτικές κατά της βίας και της παρενόχλησης

Οι ευρωβουλευτές καλούν τους εργοδότες να προλαμβάνουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και να υιοθετούν πολιτικές που ορίζουν και απαγορεύουν τη βία, την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τη μεροληπτική συμπεριφορά όταν υπονομεύουν την αξιοπρέπεια ή τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ζητούν ακόμη μηχανισμούς έγκαιρου εντοπισμού και πρωτόκολλα πρόληψης, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, για τη βία από τρίτους, καθώς και έγκαιρη στήριξη των εργαζομένων που εκτίθενται σε τέτοιους κινδύνους.

Αξιολόγηση κινδύνων και σχέδια δράσης

Οι εργοδότες θα πρέπει, σύμφωνα με τις συστάσεις, να αξιολογούν τακτικά τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τον υπερβολικό φόρτο και την υψηλή ένταση εργασίας, και στη συνέχεια να εγκρίνουν σχέδια δράσης με συγκεκριμένα μέτρα.

Σημαντικές αλλαγές στη δομή ή στην οργάνωση της εργασίας, όπως οι ρυθμίσεις τηλεργασίας και η εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων ή παρακολούθησης, θα πρέπει να προηγούνται από αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, σε συνεργασία με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι τα συστήματα αλγοριθμικής διαχείρισης δεν θα πρέπει να επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση ή παρακολούθηση των εργαζομένων και ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε ανθρώπινη εποπτεία. Επαναλαμβάνουν επίσης ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποσύνδεσης από την εργασία.

Υποστήριξη για επιστροφή στην εργασία

Όσοι απουσιάζουν από την εργασία λόγω ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με αυτήν θα πρέπει να δικαιούνται υποστηριζόμενη και βιώσιμη επιστροφή, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές. Για τον σκοπό αυτό, προτείνουν στους εργοδότες να καταρτίζουν ατομικά σχέδια επιστροφής, τα οποία θα καθορίζουν προσαρμογές στον χρόνο, την οργάνωση, τα καθήκοντα ή τον φόρτο εργασίας.

Δήλωση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια Estelle Ceulemans (Σοσιαλιστές, Βέλγιο) δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας. Πρέπει να απομακρυνθούμε από την “κοινωνία της επαγγελματικής εξουθένωσης” και να συμβάλουμε στη δημιουργία υγιών χώρων εργασίας όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν — ιδίως καθώς η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να αυξάνεται. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά την ευημερία των εργαζομένων αλλά και τα δημόσια οικονομικά, καθώς το κόστος για την κοινωνία στις μέρες μας κυριολεκτικά εκτοξεύεται».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τρεις μήνες για να απαντήσει στο αίτημα του Κοινοβουλίου, είτε ενημερώνοντάς το για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει είτε αιτιολογώντας την απόφασή της να μην υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ