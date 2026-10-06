Χαραλαμπίδης: «Να επενδύσουμε στην πρόληψη για τα χρόνια νοσήματα»

Ο κ. Χαραλαμπίδης απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στη 12η Παγκύπρια Ημερίδα Δημόσιας Υγείας, στη Λευκωσία, επισημαίνοντας ότι τα χρόνια νοσήματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης πολιτικής υγείας.

Όπως ανέφερε, η μακροχρόνια φροντίδα που απαιτούν και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα ζωής καθιστούν αναγκαία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτή, είπε, δεν πρέπει να αρχίζει μόνο μετά την εμφάνιση της νόσου, αλλά πολύ νωρίτερα, με τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου, την έγκαιρη διάγνωση και την παρέμβαση πριν από την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η προσέγγιση αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της πρόληψης και αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας, ενώ αποτελεί και το επίκεντρο της Ημερίδας.

Μια αποτελεσματική πολιτική πρόληψης, συνέχισε, χρειάζεται σαφή προσανατολισμό στον σχεδιασμό του συστήματος υγείας, στην οργάνωση των υπηρεσιών και στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι κίνδυνοι που επιδιώκεται να περιοριστούν και οι ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι σχετικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η προσπάθεια ξεκινά πριν από την εμφάνιση της νόσου. Η χρήση καπνού, η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, είπε, δεν επηρεάζονται αποκλειστικά από ατομικές επιλογές, αλλά συνδέονται και με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε, εκπαιδευόμαστε, εργαζόμαστε και ζούμε.

Για τον λόγο αυτό, τόνισε, η πρόληψη δεν αποτελεί ευθύνη μόνο του συστήματος υγείας. Απαιτείται συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων, με κοινές προτεραιότητες και σαφείς αρμοδιότητες.

Η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ήδη από την παιδική ηλικία, σημείωσε ο Υπουργός. Η πρόληψη πρέπει να ακολουθεί τον άνθρωπο στα διαφορετικά στάδια της ζωής του, ενώ μέσα στο σύστημα υγείας η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί το πρώτο και πιο σταθερό σημείο επαφής με τον πολίτη.

Η σταθερή επαφή με τον προσωπικό ιατρό επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, την εξατομικευμένη καθοδήγηση και τη συστηματική παρακολούθηση. Για όσους ζουν ήδη με χρόνιο νόσημα, η ίδια σχέση συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της νόσου και στην πρόληψη επιπλοκών, μέσω της κατάλληλης υποστήριξης από τους επαγγελματίες υγείας και της σύνδεσης με τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Στην ίδια λογική της έγκαιρης παρέμβασης εντάσσεται και ο προσυμπτωματικός έλεγχος, πρόσθεσε ο Υπουργός. Εξίσου σημαντικό είναι οι πολιτικές πρόληψης να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες του πληθυσμού.

Αναφερόμενος στη συμβολή των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, ο κ. Χαραλαμπίδης τη χαρακτήρισε ουσιαστική. Η μελέτη του κυπριακού πληθυσμού, είπε, μπορεί να αναδεικνύει ανάγκες και ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον εθνικό σχεδιασμό.

Πρόσθεσε ότι η θεσμοθέτηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου ως Ερευνητικής Μονάδας Δημόσιας Υγείας ενισχύει τη συμβολή του προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζητούμενο, συνέχισε, δεν είναι μόνο η παραγωγή νέας γνώσης, αλλά η αξιοποίησή της στην πράξη.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούν η ψηφιακή υγεία και η τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα στην ανάλυση δεδομένων και την αναγνώριση κινδύνων. Τόνισε, ωστόσο, ότι η αξιοποίησή τους πρέπει να γίνεται με έλεγχο της αξιοπιστίας, προστασία των προσωπικών δεδομένων και σαφείς κανόνες, στη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων και μετρήσιμου οφέλους.

«Οι ανάγκες της περίθαλψης είναι καθημερινές και πιεστικές και η ανταπόκριση σε αυτές αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε συστήματος υγείας. Η αντιμετώπιση όμως των χρόνιων νοσημάτων απαιτεί να επενδύουμε ταυτόχρονα και στην πρόληψη, ώστε να περιορίζουμε την επιβάρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους και την πίεση στο ίδιο το σύστημα υγείας», επεσήμανε.

Η πρόοδος, είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, δεν θα κριθεί μόνο από τη φροντίδα που παρέχεται όταν εμφανιστεί η νόσος. Θα κριθεί και από τις επιπλοκές που αποτρέπονται, την αυτονομία που διατηρούν οι ασθενείς και τα περισσότερα χρόνια καλής υγείας που μπορούν να κερδίζουν οι πολίτες. Με αυτά τα κριτήρια, τόνισε, πρέπει να σχεδιάζεται και να αξιολογείται η πολιτική.

Τέλος, συνεχάρη το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διοργάνωση, καθώς και για την ευρύτερη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ