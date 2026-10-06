Καρκίνος: Η πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο για πρώτη φορά σε 30 χρόνια

Σε ανακοίνωσή του, το CII τόνισε ότι η εξέλιξη καθιστά επιτακτικότερη την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης του καρκίνου στον κυπριακό πληθυσμό, με αφετηρία την παιδική ηλικία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στην πρόληψη, καθώς στην Κύπρο οι σχετικές δαπάνες παραμένουν περίπου στο 2%, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 4%.

Η πρόληψη, σύμφωνα με το CII, πρέπει να αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής, με ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών στην προαγωγή υγιεινών συμπεριφορών. Η πρόληψη των νοσημάτων και η προαγωγή της υγείας, προστίθεται, πρέπει να αποτελούν κεντρική κρατική προτεραιότητα και να ενσωματώνονται όχι μόνο στις πολιτικές υγείας, αλλά και σε εκείνες της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η πρόληψη δεν περιορίζεται στα νοσοκομεία, αλλά αφορά κάθε Δήμο και Κοινότητα. Περισσότερο από το 80% των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία συνδέονται με συνθήκες εκτός του συστήματος υγείας, όπως ο τρόπος ζωής, το κοινωνικοοικονομικό προφίλ, το περιβάλλον, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και το κάπνισμα.

Το CII εισηγείται τη δημιουργία παρατηρητηρίων νοσημάτων και παραγόντων κινδύνου σε πληθυσμιακό επίπεδο, με επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις. Τα παρατηρητήρια θα συλλέγουν αξιόπιστα δεδομένα και θα καταρτίζουν μετρήσιμους δείκτες υγείας, οι οποίοι θα καθοδηγούν τον σχεδιασμό δράσεων και παρεμβάσεων για τη μείωση των κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες αντανακλώνται στην υγεία και ότι χρειάζονται πολιτικές που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση όλων στις δράσεις πρόληψης και στις υπηρεσίες υγείας. Ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόληψη αναφέρεται, επίσης, η συστηματική διατομεακή συνεργασία μεταξύ υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολείων, ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών, πέρα από τη συμμετοχή τους σε κοινές επιτροπές.

Στη συζήτηση τέθηκε ως στόχος η ευρύτερη καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης στην κοινωνία από την παιδική ηλικία. Τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας σχολείων, αθλητισμού, πρωτοβάθμιας φροντίδας, τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Επαναλήφθηκε, επίσης, ότι στην Κύπρο διατίθεται για την πρόληψη περίπου το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού υγείας, έναντι περίπου 4% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε στον χαιρετισμό της ότι το ενδεχόμενο αύξησης των δαπανών για την πρόληψη θα εξεταστεί στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της προώθησης της άθλησης και της υγιεινής διατροφής στα σχολεία.

Ο Δρ Παύλος Δράκος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων πρόληψης του καρκίνου, σημειώνοντας ότι αναμένεται σημαντική αύξηση των νέων περιστατικών τα επόμενα χρόνια. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του καπνίσματος και στην αυστηρή εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε χώρους όπως τα σχολεία, τα πάρκα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο Δρ Νίκος Μίττλετον μίλησε για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της πρόληψης και μετάβασης από ένα αμιγώς βιοϊατρικό μοντέλο σε ένα μοντέλο που λαμβάνει περισσότερο υπόψη τη συμπεριφορά και την κοινωνία. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αξιοποίηση της έρευνας για την επιλογή, την προσαρμογή και την αξιολόγηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Όπως σημείωσε, διεθνείς πρακτικές μπορούν να αξιοποιηθούν στην Κύπρο, εφόσον προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής πραγματικότητας.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Παττίχης ανέδειξε τον νέο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας ως εργαλείο αξιοποίησης και διασύνδεσης δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη στήριξη της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Ο Δρ Άγις Τσουρός αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της πρόληψης των νοσημάτων και υιοθέτησης σύγχρονων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων. Τόνισε ότι η υγεία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες εκτός του παραδοσιακού συστήματος υγείας, δίνοντας έμφαση στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας και στις ανισότητες.

Πηγή: ΚΥΠΕ