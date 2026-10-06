Τις πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικών κομμάτων για εγγραφή και συζήτηση στη Βουλή του ζητήματος των απαγορεύσεων που προβλέπει η εκλογική νομοθεσία την παραμονή και την ημέρα των εκλογών χαιρετίζει ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ). Στόχος, όπως αναφέρει, είναι ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και η κατάργηση της συγκεκριμένης πρόνοιας.
ΟΠΕΚ: Αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία για την πολιτική έκφραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο Όμιλος ζητά εκσυγχρονισμό των περιορισμών που ισχύουν την παραμονή και την ημέρα των εκλογών, με σαφή διάκριση ανάμεσα στην προσωπική έκφραση και την πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΠΕΚ διερωτάται κατά πόσο διατάξεις που θεσπίστηκαν σε διαφορετική επικοινωνιακή εποχή μπορούν να εφαρμόζονται αυτούσιες στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημειώνει, τα μέσα αυτά αποτελούν σήμερα βασικό χώρο δημόσιου διαλόγου και πολιτικής έκφρασης εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.
Ο Όμιλος υπογραμμίζει ότι ζητούμενο πρέπει να είναι ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που θα διαχωρίζει με σαφήνεια την προσωπική και μη αμειβόμενη πολιτική έκφραση των πολιτών από την οργανωμένη και πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Παράλληλα, αναφέρει ότι το πλαίσιο πρέπει να προστατεύει την εκλογική διαδικασία από πραγματικές μορφές αθέμιτης επιρροής και να διασφαλίζει πλήρως το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζει ελεύθερα τις πολιτικές του απόψεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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