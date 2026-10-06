ΟΠΕΚ: Αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία για την πολιτική έκφραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΠΕΚ διερωτάται κατά πόσο διατάξεις που θεσπίστηκαν σε διαφορετική επικοινωνιακή εποχή μπορούν να εφαρμόζονται αυτούσιες στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημειώνει, τα μέσα αυτά αποτελούν σήμερα βασικό χώρο δημόσιου διαλόγου και πολιτικής έκφρασης εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Ο Όμιλος υπογραμμίζει ότι ζητούμενο πρέπει να είναι ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που θα διαχωρίζει με σαφήνεια την προσωπική και μη αμειβόμενη πολιτική έκφραση των πολιτών από την οργανωμένη και πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Παράλληλα, αναφέρει ότι το πλαίσιο πρέπει να προστατεύει την εκλογική διαδικασία από πραγματικές μορφές αθέμιτης επιρροής και να διασφαλίζει πλήρως το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζει ελεύθερα τις πολιτικές του απόψεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ