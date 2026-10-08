Σειρά αντιδράσεων προκύπτουν σε διάφορα επίπεδα, σχετικά με την απόφαση που λήφθηκε για μεταφορά της ευρωπαϊκής έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο. Ήδη για το θέμα καταγράφονται αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έντονη ανακοίνωση εξέδωσε η πετοσφαιρική ΑΕΛ, με την ΚΟΠΕ να τοποθετείται στη συνέχεια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε ερωτηθεί προηγουμέν...
Λεμεσός: Έντονες αντιδράσεις για τη Μακάμπι
Αντιδράσεις σε αθλητικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο προκαλεί η μεταφορά της ευρωπαϊκής έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ασφάλεια, η παρουσία χιλιάδων οπαδών και οι επιπτώσεις στη λειτουργία του «Σπύρος Κυπριανού», με ΑΕΛ και ΚΟΠΕ να τοποθετούνται δημόσια για την παραχώρηση του γηπέδου
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