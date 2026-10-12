Τουρκική στρατιωτική άσκηση στα κατεχόμενα: Πραγματικά πυρά, τεθωρακισμένα και ειδικές δυνάμεις

Στην άσκηση συμμετέχουν χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας, ειδικές δυνάμεις, καθώς και οι στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βολές με πραγματικά πυρά, αεροκίνητες επιχειρήσεις, κινήσεις τεθωρακισμένων, επιχειρήσεις καταδρομέων και σενάρια διάσωσης πιλότων σε εχθρικό έδαφος.

Επίδειξη των ασκήσεων παρουσία προσκεκλημένων παρατηρητών έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου.

Η άσκηση είχε προαναγγελθεί από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και εντάσσεται στις προγραμματισμένες στρατιωτικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ