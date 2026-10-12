Οι νέοι ζητούν ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και ηλικιακούς περιορισμούς στα ΜΚΔ

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα, με μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων που συμμετέχουν στην Ομάδα. Το CYber Safety Youth Panel λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Μάριος Παναγίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, τα μέλη της ομάδας αντάλλαξαν απόψεις με την Υπουργό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των ΜΚΔ από τους νέους, καθώς και για τις προτάσεις τους με στόχο τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού των πολιτών κάθε ηλικίας.

«Εμείς δεν είμαστε απλώς οι αποδέκτες των πολιτικών που σχεδιάζονται. Είμαστε η γενιά που τις βιώνει καθημερινά στην πράξη», ανέφεραν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Πρόσθεσαν ότι φιλοδοξούν να αποτελέσουν ουσιαστικό συμβουλευτικό όργανο για το Υπουργείο, με σταθερή και οργανωμένη φωνή που θα ακούγεται και θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη χάραξη πολιτικών για την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών.

Στη συζήτηση εξετάστηκε επίσης ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ως σύνθετη μορφή εκφοβισμού που μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικές συμπεριφορές και να επηρεάσει οποιονδήποτε, με ιδιαίτερη αναφορά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που έθεσαν οι νέοι ήταν ο ηλικιακός περιορισμός της πρόσβασης στα ΜΚΔ με αξιόπιστη επιβεβαίωση ηλικίας, με παράλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ζήτησαν επίσης καλύτερο έλεγχο των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αναλαμβάνουν ευθύνη για το περιεχόμενο που προβάλλεται και για την προστασία των ανηλίκων, καθώς και ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης και του ψηφιακού γραμματισμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Επισήμαναν ακόμη την ανάγκη καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, ώστε οι νέοι να αναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση και το παραποιημένο περιεχόμενο και να αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο. Παρουσίασαν, τέλος, παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Υπουργός ευχαρίστησε τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συζήτηση και τους ενημέρωσε για τις ενέργειες που γίνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε τοπικό επίπεδο από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, για τη διασφάλιση των ζητημάτων που τέθηκαν. Υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων από μικρή ηλικία, με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, καθώς και την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Τόνισε ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο απαιτεί συνεχή προσπάθεια και συνεργασία και υπογράμμισε τη σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους νέους, ώστε οι εμπειρίες και οι εισηγήσεις τους να αξιοποιούνται στη διαμόρφωση και βελτίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών. Ευχαρίστησε επίσης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη στήριξη των σχετικών πρωτοβουλιών και σημείωσε τη σημασία της προβολής και της ευρύτερης αξιοποίησής τους.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η δρ Μιχαηλίδου χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων της Ομάδας Νέων Κύπρου για το CYber Safety «πολύ εποικοδομητική».

«Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τα παιδιά γι’ αυτά τα θέματα. Για εμένα λειτουργούν και συμβουλευτικά, αλλά και ως βασικοί εταίροι και συνεργάτες μου. Στα θέματα της ασφάλειας στο διαδίκτυο, ήδη λειτουργεί, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που έχουμε, το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, η γραμμή βοήθειας 1480 κ.ά. Η Ομάδα αυτή έχει την ευκαιρία να εκφράζει απόψεις και να κάνει εισηγήσεις για σκοπούς διαμόρφωσης πολιτικής», είπε.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι πολυεπίπεδο και πολύπλοκο ζήτημα και δεν αφορά μόνο την πρόσβαση των παιδιών, αλλά και τις προκλήσεις και τους κινδύνους που υπάρχουν.

«Συζητείται, όπως γνωρίζετε, ο ηλικιακός περιορισμός όσον αφορά στην πρόσβαση στα ΜΚΔ. Ήδη ως Κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε το θέμα, για να αποτελέσει και νομοθεσία. Τα παιδιά μού έδωσαν τις απόψεις τους, ώριμες σκέψεις και εισηγήσεις, και είναι πολύ σημαντικό να τους αξιοποιήσουμε ως πρεσβευτές στο θέμα αυτό. Λειτουργούν ως πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών και δράσεων με στόχο τη δημιουργία υλικού, τη διάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου σε συνομηλίκους τους, αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες ομάδες», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προκλήσεις και ότι οι επαφές τους θα συνεχιστούν. Τα επόμενα δύο θέματα που θα εξετάσουν είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, για τα οποία, όπως σημείωσε, τα παιδιά έχουν απόψεις που είναι σημαντικό να ακούγονται.

Η Υπουργός ανέφερε ότι τα παιδιά υπογράμμισαν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Όπως είπε, το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση σχεδιασμού για την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών. Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί ψηφιακές δεξιότητες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική ηλικία. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το Υπουργείο είναι σε θέση τις εισηγήσεις των παιδιών να τις κάνει πράξη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ