Αλλάζει όψη η Νότια Λευκωσία: 23 νέα και αναβαθμισμένα πάρκα – Έρχεται το Γραμμικό Πάρκο των €6 εκατ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι επενδύει στην ποιότητα ζωής και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, δημιουργώντας σύγχρονους χώρους αναψυχής, παιχνιδιού και κοινωνικής συναναστροφής.

«Πρωταρχικό μέλημα είναι η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τα παιδιά, τις οικογένειες και όλους τους κατοίκους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των παιδότοπων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Στους χώρους τοποθετήθηκαν ειδικές επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών.

Ο Δήμος σημειώνει ότι με τη δημιουργία και την αναδιαμόρφωση των πάρκων επιδιώκει να προσφέρει σε κάθε γειτονιά νέες και αναβαθμισμένες υποδομές, ενισχύοντας την εικόνα, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα του δημόσιου χώρου.

Παράλληλα, έχει εμπλουτίσει τον αστικό εξοπλισμό και στα 23 πάρκα, με στόχο να γίνουν πιο όμορφα, λειτουργικά και φιλόξενα. Βρίσκεται επίσης σε διαδικασία δημιουργίας δύο ακόμη μεγάλων πάρκων, ενώ μέσα στο 2027 σχεδιάζει την υλοποίηση άλλων δύο. Η συνολική αξία και των τεσσάρων πάρκων θα ξεπεράσει τις €600.000.

Εντός του 2027 αναμένεται να εγκαινιαστεί και το Γραμμικό Πάρκο του ποταμού Γιαλιά, κόστους άνω των €6 εκατ. Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τρεις μεγάλους παιδότοπους, skatepark, καθώς και χώρους εκγύμνασης και κοινωνικοποίησης.

«Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου για τη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου αστικού περιβάλλοντος, μέσα από έργα που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των δημοτών και διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ