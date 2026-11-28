Νομοθετικό κενό

Βασική αιτία του προβλήματος είναι το σοβαρό νομοθετικό κενό, αφού δεν υπάρχει ρυθμισμένο ωράριο που να ορίζει ποιες ώρες μπορεί να λειτουργεί ένα εργοτάξιο, ακόμη και σε κατοικημένη περιοχή, όπου εκτελούνται βαριές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Η όποια ρύθμιση αφορά κυρίως το ωράριο εργασίας στην οικοδομική βιομηχανία, όπως καθορίζεται από τη συλλογική σύμβαση. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, συνεργεία υπεργολάβων απασχολούνται εκτός του πλαισίου της συλλογικής σύμβασης.

Γαϊτανάκι αρμοδίων

Από την άλλη, οι αρμόδιοι φορείς πετάνε το μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δηλώνει αναρμόδιο για το ωράριο και παραπέμπει σε δήμους και Αστυνομία για την οχληρία. Η Αστυνομία παραπέμπει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο ελέγχει θέματα ασφάλειας στα εργοτάξια, και οι δήμοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αφού θεωρούν πρακτικά πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ελέγχουν τα εργοτάξια με βάση τις πρόνοιες για την οχληρία. Μία από τις δυσκολίες είναι να γίνει εγκαίρως μέτρηση του θορύβου, όπου αυτή χρειάζεται για να τεκμηριωθεί η παράβαση και να εκδοθεί εξώδικο.

Παράλληλα, καταγγέλλονται φαινόμενα αδήλωτης ή άλλης παράνομης εργασίας στα εργοτάξια. Το αρρύθμιστο ωράριο φαίνεται να εξυπηρετεί όσους καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές, αφού τις νυχτερινές ώρες είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει επιτόπιος έλεγχος. Σε εργοτάξια όπου απασχολούνται κυρίως αλλοδαποί εργαζόμενοι, συχνά εκτός του πλαισίου της συλλογικής σύμβασης, έχει υποχωρήσει και η καθιερωμένη πρακτική να σταματούν οι εργασίες τις Κυριακές και τις αργίες. Έτσι, για αρκετούς κατοίκους ο θόρυβος συνεχίζεται και τις ημέρες ανάπαυσης.

Κάποιες εργασίες δικαιολογείται κατ’ εξαίρεση να ξεκινούν πολύ νωρίς. Στη σκυροδέτηση, για παράδειγμα, ιδίως το καλοκαίρι, η έναρξη πριν ανέβει η θερμοκρασία βοηθά στον έλεγχο της θερμοκρασίας του σκυροδέματος. Σε μεγάλα έργα, η συνεχής σκυροδέτηση μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες και πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει, τόσο περισσότερα δρομολόγια προλαβαίνουν να κάνουν οι μπετονιέρες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να στήνεται μεγάλη «επιχείρηση» ακόμα και για σχεδόν ένα 24ώρο.

Αυθαίρετες αποκοπές δρόμων

Υπάρχουν επίσης καταγγελίες για αυθαίρετες αποκοπές δρόμων προκειμένου να διευκολυνθούν εργασίες. Άλλοτε ο δρόμος κλείνει χωρίς άδεια και άλλοτε οι υπεργολάβοι (διαφορετικών εργασιών) υποβάλλουν διαδοχικά αιτήματα, χωρίς να φαίνεται ότι αφορούν το ίδιο σημείο και το ίδιο εργοτάξιο. Έτσι, κάθε αίτημα μπορεί να εξετάζεται χωριστά, παρότι για τους κατοίκους πρόκειται για διαδοχικά κλεισίματα του ίδιου δρόμου. Στα μεγάλα και σύνθετα έργα, αυτή η πρακτική τείνει να γίνει κανόνας.

Με τη σημερινή νομοθεσία, ο πρακτικός τρόπος να κινηθούν οι κάτοικοι για τον θόρυβο είναι με καταγγελία βάσει των γενικών διατάξεων για την οχληρία και την κοινή ησυχία. Θεωρητικά, ένα εργοτάξιο θα μπορούσε να λειτουργεί σε βάρδιες ακόμη και όλο το 24ωρο, εφόσον δεν προκαλεί οχληρία και τηρεί τους όρους της άδειας και την εργατική νομοθεσία.