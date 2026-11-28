Σημαντικό έργο πολιτιστικής προβολής, που αναδεικνύει την ιστορία και την εκκλησιαστική κληρονομιά της Σωτήρας Αμμοχώστου, θεωρούνται οι «Βυζαντινές Διαδρομές» που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία των τοπικών αρχών και τουριστικών φορέων της επαρχίας Αμμοχώστου, με στόχο την ανάδειξη του πλούσιου βυζαντινού κι εκκλησιαστικού αποθέματος της περιοχής. Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν στο εξωκλήσι της Αγίας Θέκλας από τον υφυπουργό Τουρισμού και ακολούθησε η επίσημη τελετή των εγκαινίων στο εξωκλήσι του Αγίου Μάμα, παρουσία του δημάρχου Αγίας Νάπας, αντιδημάρχων, βουλευτών και εκπροσώπων της Εκκλησίας. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Σωτήρας Αντώνης Κουμή, ο αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Παπαντωνίου εκ μέρους της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, ο πρωτοπρεσβύτερος εκπαιδευτικός δρ. Σταύρος Σταύρου, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου και ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ψηφιακή περιήγηση 360° από τον διευθυντή της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου Γιώργο Καυκαλιά. Όπως αναφέρθηκε, οι «Βυζαντινές Διαδρομές Σωτήρας» αφορούν τη διαδρομή που ενώνει όλα τα βυζαντινά μνημεία κι εξωκλήσια της περιοχής Σωτήρας, οκτώ στο σύνολό τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στο κοινό, ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα σημεία ξεχωριστά με εικόνα και τεχνολογία 360 μοιρών, να έχει όλες τις πληροφορίες γύρω από την ιστορικότητα και τους μύθους του κάθε μνημείου, ενώ παράλληλα έχει στη διάθεσή του και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για το κάθε βυζαντινό μνημείο ή εξωκλήσι. Στην ίδια πλατφόρμα περιλαμβάνεται, επίσης, χάρτης περιήγησης με όλα τα σημεία αναφοράς, τον οποίο ο χρήστης μπορεί ν’ ακολουθήσει μέσω της τεχνολογίας. Οι «Βυζαντινές Διαδρομές Σωτήρας» υλοποιούνται από τον Δήμο Αγίας Νάπας, σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού.