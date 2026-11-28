Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο πρώην υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι σήμερα τον λόγο έχουν οι ψηφοφόροι και όχι οι πολιτικοί.

«Ο μοναδικός κριτής είναι ο εκλογέας. Αυτός κρατά την τύχη και της παράταξης και του τόπου στα χέρια του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να σηκωθούν από τον καναπέ και να ψηφίσουν για το μέλλον της παράταξης και του τόπου.