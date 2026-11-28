Στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην Πινδάρου, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Γιώργος Παμπορίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γαλάτεια Παμπορίδου.
Ψήφισε ο Γιώργος Παμπορίδης: «Ο εκλογέας κρατά την τύχη της παράταξης στα χέρια του» – Κάλεσμα να σηκωθούν από τον καναπέ και να ψηφίσουν (βίντεο)
Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γαλάτεια, προσήλθε στην Πινδάρου ο υποψήφιος για τις Προεδρικές του 2028 – «Ο μοναδικός κριτής είναι ο εκλογέας», τόνισε.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο πρώην υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι σήμερα τον λόγο έχουν οι ψηφοφόροι και όχι οι πολιτικοί.
«Ο μοναδικός κριτής είναι ο εκλογέας. Αυτός κρατά την τύχη και της παράταξης και του τόπου στα χέρια του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να σηκωθούν από τον καναπέ και να ψηφίσουν για το μέλλον της παράταξης και του τόπου.
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