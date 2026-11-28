Ο Σύνδεσμος παρατηρεί την κίνηση σε καταστήματα, κυρίως σε εμπορικά κέντρα, την ημέρα του Black Friday τα τελευταία πέντε χρόνια και συγκρίνει τα ευρήματά του. Πριν από πέντε χρόνια, είπε ο κ. Δρουσιώτης, έξω από τα καταστήματα περίμεναν 20 έως 30 άτομα, ενώ φέτος, όταν άνοιξαν, δεν περίμενε κανείς.

Μειώθηκε και το ποσοστό όσων έφευγαν από τα καταστήματα έχοντας κάνει αγορές: από 70% πριν από πέντε χρόνια, έπεσε φέτος στο 30%.

Πέρσι και φέτος η κίνηση ήταν περιορισμένη στα καταστήματα τεχνολογίας, ενώ ήταν αυξημένη σε εκείνα με είδη ένδυσης και καλλυντικά. «Ο κόσμος φαίνεται να αποστράφηκε την τεχνολογία, ίσως επειδή είναι πιο ακριβά τα προϊόντα και δυσκολεύεται», είπε ο κ. Δρουσιώτης. Πρόσθεσε ότι τα καταστήματα ένδυσης και καλλυντικών είχαν περισσότερη κίνηση από ό,τι προηγούμενες χρονιές.

Ο Σύνδεσμος παρατήρησε επίσης ότι, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, όταν οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι με στοκ εν αναμονή αυξημένης ζήτησης, πέρσι και ιδιαίτερα φέτος ήταν άδειοι. Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, οι καταστηματάρχες γνώριζαν ότι η κίνηση θα ήταν μειωμένη.

Κατά τον πρόεδρο του Συνδέσμου, ένα κατάστημα με έκπτωση 30% σε όλα τα είδη είχε πολλαπλάσια κίνηση από άλλα που διαφήμιζαν εκπτώσεις «μέχρι και 50%». «Ο κόσμος έμαθε να εμπιστεύεται τα καταστήματα που έχουν όλα τα είδη σε έκπτωση και πηγαίνει λιγότερο στα καταστήματα που λένε ότι οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι και ακόμα ψηλότερα ποσοστά», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πως τα είδη με τη μεγαλύτερη έκπτωση είναι συνήθως ελάχιστα.

Αντίθετα, καταστήματα με έκπτωση 20% σε όλα τα είδη δεν είχαν διαφορετική επισκεψιμότητα από τα υπόλοιπα. Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι οι καταναλωτές θεωρούν το 20% χαμηλή έκπτωση, ενώ αντιμετωπίζουν το 30% ως ευκαιρία.

Ερωτηθείς αν εντοπίστηκαν μεγάλες προσφορές, απάντησε αρνητικά. «Ο θεσμός του Black Friday στην Κύπρο φθίνει. Έχασε τελείως την αίγλη του και οι υπεύθυνοι είναι οι καταστηματάρχες, οι επιχειρήσεις, που δεν προσφέρουν εκπτώσεις που να τραβούν τον κόσμο», είπε, προσθέτοντας ότι οι εκπτώσεις βρίσκονται στα επίπεδα που μπορεί κανείς να συναντήσει όλο τον χρόνο.

Ο Σύνδεσμος έλαβε αρκετά παράπονα, γραπτά και προφορικά, για προϊόντα των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν πριν από το Black Friday. Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν φωτογραφίες που μπορούν να τεκμηριώσουν τις καταγγελίες.

Για παράπονα που μπορούν να αποδειχθούν, ο Σύνδεσμος είτε προχωρεί σε καταγγελία στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή είτε δίνει στους καταναλωτές τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας, ώστε να καταγγείλουν οι ίδιοι το περιστατικό.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση των παραπόνων, σημείωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται δεν λειτουργούν αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται επανειλημμένα παράπονα για συγκεκριμένα καταστήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ