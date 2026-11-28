Έντονες και κατά διαστήματα παρατεταμένες βροχές αναμένονται στην Κύπρο από τη Δευτέρα, καθώς το σύστημα που επηρεάζει την Ελλάδα κινείται νοτιοανατολικά. Ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων προβλέπεται από το μεσημέρι της Δευτέρας έως τη νύχτα προς Τρίτη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Ιάσονας Χριστοδούλου.
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Το σύστημα που επηρεάζει την Ελλάδα κινείται νοτιοανατολικά και αναμένεται να φέρει στην Κύπρο τον κύριο όγκο των βροχοπτώσεων από το μεσημέρι της Δευτέρας έως τη νύχτα προς Τρίτη.
Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι τη Δευτέρα αναμένονται αρκετές βροχές. Ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων είναι πιθανό να σημειωθεί χαλαζόπτωση.
Βροχές αναμένονται από απόψε, κυρίως προς τα ξημερώματα, ενώ αύριο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, προβλέπονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, τα φαινόμενα αυτά δεν αναμένεται να έχουν την ένταση εκείνων που προβλέπονται για τη Δευτέρα.
Το βροχερό σκηνικό θα συνεχιστεί την Τρίτη και την Τετάρτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σε ηπιότερη ένταση σε σχέση με τη Δευτέρα. Παραμένει, ωστόσο, η πιθανότητα χαλαζόπτωσης κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή και αισθητή πτώση τα επόμενα 24ωρα. Από τους 23-24 βαθμούς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, προβλέπεται να υποχωρήσει μέχρι την Τετάρτη στους 18-19 βαθμούς στο εσωτερικό, σε επίπεδα κοντά ή και λίγο χαμηλότερα από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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