Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι τη Δευτέρα αναμένονται αρκετές βροχές. Ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων είναι πιθανό να σημειωθεί χαλαζόπτωση.

Βροχές αναμένονται από απόψε, κυρίως προς τα ξημερώματα, ενώ αύριο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, προβλέπονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, τα φαινόμενα αυτά δεν αναμένεται να έχουν την ένταση εκείνων που προβλέπονται για τη Δευτέρα.

Το βροχερό σκηνικό θα συνεχιστεί την Τρίτη και την Τετάρτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σε ηπιότερη ένταση σε σχέση με τη Δευτέρα. Παραμένει, ωστόσο, η πιθανότητα χαλαζόπτωσης κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή και αισθητή πτώση τα επόμενα 24ωρα. Από τους 23-24 βαθμούς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, προβλέπεται να υποχωρήσει μέχρι την Τετάρτη στους 18-19 βαθμούς στο εσωτερικό, σε επίπεδα κοντά ή και λίγο χαμηλότερα από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ