Πόλη Χρυσοχούς: Καταγγελίες για εκτόξευση των αποχετευτικών τελών έως και 350% και τοποθέτηση ΕΟΑ Πάφου

Ενδεικτική είναι η περίπτωση δημότη, ο οποίος αναφέρει ότι το 2025 κατέβαλε για αποχετευτικά τέλη το ποσό των 143,44 ευρώ, ενώ για το 2026 η σχετική χρέωση ανήλθε στα 502,04 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 358,60 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 350% σε σχέση με το ποσό της προηγούμενης χρονιάς. Οι παραπονούμενοι δημότες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι καλούνται να πληρώσουν αυξημένα τέλη χωρίς να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες αποχέτευσης. Όπως επισημαίνουν, ούτε κατά το 2025 ούτε κατά το 2026 είχαν στη διάθεσή τους λειτουργικό αποχετευτικό σύστημα, γεγονός που, κατά την άποψή τους, καθιστά αδικαιολόγητη την αύξηση των χρεώσεων. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, η σχετική επιβάρυνση υπολογιζόταν πέρυσι με συντελεστή 0,2 επί της αξίας, ενώ για το 2026 ο συντελεστής αυξήθηκε στο 0,7 επί της αξίας , εξέλιξη που εντείνει τα ερωτήματα για τον τρόπο καθορισμού των νέων τελών.

Οι δημότες ζητούν εξηγήσεις για την αύξηση, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της ανταποδοτικότητας των χρεώσεων, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι εύλογο να επιβαρύνονται οικονομικά για μια υπηρεσία που, όπως αναφέρουν, δεν παρέχεται ακόμη. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τους επηρεαζόμενους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν σαφείς απαντήσεις για τα κριτήρια καθορισμού των αποχετευτικών τελών, καθώς και ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή. Επιπλέον οι δημότες καλούνται να επιβαρύνονται με επιπρόσθετα έξοδα για την εκκένωση των αποχετευτικών φρεατίων.

Τους λόγους για τους οποίους αυξήθηκαν τα αποχετευτικά τέλη για το 2026 στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, διευκρινίζοντας ότι η χρέωση βασίζεται σε υπουργική απόφαση που είχε ληφθεί από την προηγούμενη διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της απόφασης για κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή. Σε δηλώσεις του στον «Π», ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Πόλη Χρυσοχούς, καθορίστηκε παράλληλα και η τιμολόγηση των τελών που θα καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία θα επηρεάζονταν ή θα καλύπτονταν από το έργο. Όπως εξήγησε, η σχετική απόφαση προέβλεπε τέλος ύψους επτά τοις χιλίοις (7‰) επί της αξίας των ακινήτων που θα καλυφθούν από το αποχετευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, η εφαρμογή της συγκεκριμένης χρέωσης άρχισε το 2026, καθώς ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου θα ξεκινούσαν προς τα τέλη της φετινής χρονιάς. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η έναρξη των εργασιών μετατέθηκε για το 2027.

Ο κ. Πιττοκοπίτης διευκρίνισε ότι προηγουμένως εφαρμοζόταν διαφορετικός συντελεστής, της τάξης του 2,5%, ενώ από το 2026 τέθηκε σε εφαρμογή η πρόνοια της υπουργικής απόφασης για χρέωση επτά τοις χιλίοις επί της αξίας των ακινήτων που εμπίπτουν στην περιοχή κάλυψης του αποχετευτικού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο τέλος δεν αποτελεί έσοδο που θα παραμείνει στον ΕΟΑ Πάφου, αλλά θα μεταφερθεί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Οι διευκρινίσεις του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου έρχονται στον απόηχο των παραπόνων δημοτών, οι οποίοι κάνουν λόγο για σημαντικές αυξήσεις στις χρεώσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους επειδή, όπως υποστηρίζουν, το αποχετευτικό σύστημα δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Το ζήτημα που προκύπτει αφορά, αφενός, την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και, αφετέρου, τον χρόνο επιβολής των τελών σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του έργου, η έναρξη του οποίου, σύμφωνα με τον κ. Πιττοκοπίτη, προγραμματίζεται πλέον για το 2027.