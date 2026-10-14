Δ.Πάφου : Στην τελική ευθεία οι εργασίες για την παράδοση νέων χώρων στους πολίτες

Όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου, οι χώροι που περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου Πάφου αξιοποιούνται και διαμορφώνονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης, παιδότοπους και χώρους πρασίνου, οι οποίοι αναμένεται σύντομα να τεθούν στη διάθεση των δημοτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες βρίσκονται σε εντατικό ρυθμό, με τα συνεργεία να προχωρούν σε φυτεύσεις, επιδιορθώσεις πεζοδρομίων, τελικές διαμορφώσεις και τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου οι χώροι να είναι έτοιμοι για χρήση.

Τα εγκαίνια των νέων χώρων έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 16:00. Ο δημαρχεύων Πάφου επισημαίνει τη σημασία της αξιοποίησης χώρων που παρέμεναν για χρόνια αναξιοποίητοι, σημειώνοντας ότι μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές αποκτούν νέα ζωή και μετατρέπονται σε υποδομές που μπορούν να εξυπηρετούν παιδιά, νέους, οικογένειες και το σύνολο των δημοτών.

Όπως υπογραμμίζει, στόχος είναι η υλοποίηση έργων με ουσιαστικό και διαχρονικό όφελος, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και αναβαθμίζουν τους διαθέσιμους δημόσιους χώρους της πόλης.