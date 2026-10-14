Αραδίππου: Κράτησαν δεσμευμένη γη ιδιωτών για σχολείο που δεν χτίστηκε ποτέ - Τώρα πληρώνουν αποζημιώσεις

Με απόφαση της 14η Οκτωβρίου στην αγωγή 420/2019, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επιδίκασε υπέρ των εναγόντων αποζημιώσεις συνολικού ύψους €19.189,37, πλέον νόμιμου τόκου από 10/04/2019 μέχρι εξοφλήσεως και δικαστικών εξόδων.

Η υπόθεση, σημειώνεται, "αφορούσε ακίνητα στην Αραδίππου, δεσμευμένα για ανέγερση δημοτικού σχολείου, χωρίς να προχωρήσει η απαλλοτρίωση".

Το Δικαστήριο "έκρινε ότι η δέσμευση αποτέλεσε έναν από τους λόγους απόρριψης της αίτησης διαχωρισμού τους σε 31 οικόπεδα και αναγνώρισε ότι ο περιορισμός του δικαιώματος των ιδιοκτητών να εκμεταλλευθούν την περιουσία τους θεμελίωνε δικαίωμα αποζημίωσης. Η μεταγενέστερη χορήγηση πολεοδομικών αδειών δεν αναιρούσε τον προηγούμενο περιορισμό".

Σημειώνεται πως "το σκεπτικό αναδεικνύει ότι η Δημοκρατία δεν μπορεί να διατηρεί δεσμευμένη ιδιωτική περιουσία για δημόσιο σκοπό που δεν υλοποιείται, χωρίς να αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες για την αποδεδειγμένη παρεμπόδιση της αξιοποίησης της".

Την υπόθεση χειρίστηκε, για λογαριασμό των εναγόντων, ο δικηγόρος Μάρκος Οικονόμου, εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου Δημητρίου & Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ