Την ίδια ώρα, τα περίπου 1.900 ενεργά καταφύγια καλύπτουν μόλις το 30% του πληθυσμού στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η θεσμοθέτηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τις αδυναμίες στον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, παραμένει σε εκκρεμότητα.

Μιλώντας στον «Π», η εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, Χαρά Λαζάρου, διευκρινίζει ότι η σύσταση για αποθέματα 72 ωρών δεν αποτελεί νέα οδηγία που εκδόθηκε λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, προαναγγέλλει την αποστολή δύο οδηγών ετοιμότητας στα νοικοκυριά και απαντά σε ερωτήματα για τα σενάρια κρίσεων, την ανθεκτικότητα των βασικών υποδομών, τους μηχανισμούς προειδοποίησης του πληθυσμού και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Τα αποθέματα των 72 ωρών

Γιατί συστήνεται στους πολίτες να διαθέτουν αποθέματα για τουλάχιστον 72 ώρες; Σε ποια σενάρια βασίζεται η σύσταση;

Η σύσταση για βασικές προμήθειες στο σπίτι για τουλάχιστον 72 ώρες εντάσσεται στην ευρωπαϊκή προσπάθεια να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα κάθε χώρας μέσα από την καλύτερη προετοιμασία των πολιτών και των νοικοκυριών. Για παράδειγμα, μια πλημμύρα μπορεί να δυσκολέψει την πρόσβαση σε μια κοινότητα, ένας σεισμός να προκαλέσει ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης ή μια έντονη κακοκαιρία να οδηγήσει σε διακοπή ηλεκτροδότησης. Η αναφορά στις 72 ώρες στηρίζεται στον στόχο της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ένωση Ετοιμότητας για βασική αυτάρκεια του πληθυσμού για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κιτ επιβίωσης; Ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα;

Στο σακίδιο βάζουμε κατά προτεραιότητα πόσιμο νερό, λίγα τρόφιμα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, τα απαραίτητα προσωπικά φάρμακα, ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών, φακό με εφεδρικές μπαταρίες και φορτισμένη φορητή μπαταρία για το κινητό. Χρήσιμα είναι, επίσης, ένα φορητό ραδιόφωνο, αντίγραφα βασικών εγγράφων και λίγα μετρητά. Το σακίδιο καλύπτει τις άμεσες ανάγκες του ατόμου που πρέπει να μετακινηθεί. Τις προμήθειες για τουλάχιστον 72 ώρες τις διατηρούμε στο σπίτι, σε ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μελών του νοικοκυριού.

Πόσο πιθανό είναι να βρεθεί ένα νοικοκυριό στην Κύπρο χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά ή υπηρεσίες για τρεις ημέρες;

Είναι δύσκολο να δοθεί μία ενιαία εκτίμηση για όλα τα νοικοκυριά στην Κύπρο. Το αν μια διακοπή μπορεί να διαρκέσει τρεις ημέρες εξαρτάται από το είδος και την έκταση του συμβάντος, την περιοχή που επηρεάζεται και τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκατασταθεί η πρόσβαση ή η υπηρεσία.

Άγνωστος ο βαθμός ετοιμότητας των νοικοκυριών

Έχετε στοιχεία ή εκτιμήσεις για το πόσα νοικοκυριά στην Κύπρο διαθέτουν σήμερα επαρκή αποθέματα για 72 ώρες;

Ως Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, δεν διαθέτουμε σήμερα στοιχεία για το πόσα νοικοκυριά στην Κύπρο έχουν επαρκείς προμήθειες για τουλάχιστον 72 ώρες.

Έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για προετοιμασία λόγω των διεθνών εξελίξεων και των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή;

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας δεν έχει εκδώσει αυτή την περίοδο νέα οδηγία για αποθέματα 72 ωρών σε σχέση με τις εξελίξεις στην περιοχή. Από τη δημόσια συζήτηση δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν περισσότεροι πολίτες λαμβάνουν πλέον μέτρα προετοιμασίας ή αν αυτό συνδέεται με τις διεθνείς εξελίξεις.

Προγραμματίζει η Πολιτική Άμυνα εκστρατεία ενημέρωσης για τα αποθέματα 72 ωρών; Θα μπορούσε να εκδώσει έναν ενιαίο, αναλυτικό κατάλογο με τις απαραίτητες ποσότητες και τα είδη που πρέπει να διαθέτει κάθε οικογένεια;

Μέχρι σήμερα, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας δεν έχει πραγματοποιήσει ειδική εκστρατεία ενημέρωσης για την αυτάρκεια των νοικοκυριών για τουλάχιστον 72 ώρες. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαδικασία εκτύπωσης ο Οδηγός Ετοιμότητας και Αυτοπροστασίας, ο οποίος θα σταλεί ταχυδρομικώς σε κάθε σπίτι. Σχεδιάζουμε στη συνέχεια να ετοιμάσουμε και να αποστείλουμε έναν δεύτερο οδηγό για την αυτάρκεια του νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες.

Αντοχές υποδομών

Ποια είναι τα σημαντικότερα σενάρια κρίσεων για τα οποία προετοιμάζεται σήμερα η Πολιτική Άμυνα;

Στα βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας περιλαμβάνονται ένας ισχυρός σεισμός, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά που απειλεί κατοικημένες περιοχές, σοβαρές πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και ένα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα. Στην αποστολή της Δύναμης περιλαμβάνεται, επίσης, η προστασία του πληθυσμού σε περιόδους εχθροπραξιών.

Πόσο προετοιμασμένη είναι η Κύπρος για μια κρίση που θα προκαλέσει παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, υδροδότησης ή τηλεπικοινωνιών;

Στην Κύπρο έχουν θεσπιστεί κανονισμοί για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φορέων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες. Στην πράξη, η ετοιμότητα κάθε δικτύου κρίνεται από τα μέτρα που έχει εφαρμόσει και δοκιμάσει ο αρμόδιος φορέας, ώστε η υπηρεσία να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό αν διακοπεί.

Καταφύγια για τρεις στους δέκα

Πόσα καταφύγια υπάρχουν στην Κύπρο, τι ποσοστό του πληθυσμού καλύπτουν και πώς εντοπίζουμε το πλησιέστερο;

Σύμφωνα με την καταγραφή της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, υπάρχουν περίπου 1.900 ενεργοί χώροι αυξημένης προστασίας (καταφύγια) διαθέσιμοι για χρήση από το κοινό. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των χώρων αντιστοιχεί περίπου στο 30% του πληθυσμού στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν εκ των προτέρων το πλησιέστερο καταφύγιο στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας τους μέσω της εφαρμογής SafeCY, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία τους ή αναζητώντας με διεύθυνση ή ταχυδρομικό κώδικα.

Πώς θα ειδοποιηθούν οι πολίτες σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου αν διακοπεί το διαδίκτυο ή τεθούν εκτός λειτουργίας τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας;

Αν διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις CY-Alert, εφόσον το κινητό τους έχει σήμα από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί στην περιοχή. Αν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τεθούν εκτός λειτουργίας στην περιοχή, το CY-Alert δεν μπορεί να φτάσει στα κινητά που έχουν χάσει το σήμα τους. Ανάλογα με τον κίνδυνο, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να μεταδώσουν ανακοινώσεις και οδηγίες μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Σε περίπτωση κινδύνου από εχθρική ενέργεια, οι επίσημες οδηγίες προβλέπουν και τη χρήση σειρήνων στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Το στοίχημα του κρατικού συντονισμού

Πότε θα λειτουργήσει πλήρως ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και τι απομένει να γίνει;

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα σχετικά νομοσχέδια εξετάζονται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία τα συζήτησε επί της αρχής στις 19 Νοεμβρίου 2026. Εφόσον ψηφιστούν, θα ακολουθήσει η εφαρμογή του νέου πλαισίου. Στην πράξη, αυτό περιλαμβάνει τον ορισμό Εθνικού Συντονιστή και την επανεξέταση των σχεδίων διαχείρισης κρίσεων, ώστε να είναι σαφές ποιος αναλαμβάνει τι και πώς συνεργάζονται οι υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια έκτακτη ανάγκη.

Ποιες αδυναμίες στη διαχείριση κρίσεων επιδιώκει να αντιμετωπίσει ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας;

Ένα σημείο που χρειάζεται βελτίωση είναι ο συντονισμός όταν μια κρίση απαιτεί την ταυτόχρονη κινητοποίηση υπηρεσιών από διαφορετικά υπουργεία και των τοπικών αρχών. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και ο θεσμός του Εθνικού Συντονιστή αποσκοπούν στη βελτίωση αυτής της συνεργασίας.