Το Χρυσό Hugo Καλύτερης Ταινίας στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σικάγο κέρδισε το «The Dreamed Adventure» της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών. Το Αργυρό Hugo Καλύτερης Πρωταγωνιστικής Ερμηνείας απονεμήθηκε στη Γιάνα Ράντεβα για τον ρόλο της στην ταινία.
Διπλή διάκριση για το «The Dreamed Adventure» στο Φεστιβάλ του Σικάγο - Κατέκτησε το Χρυσό Hugo
Φωτογραφία: Chicago International Film Festival/ Carly Nichols
Η ταινία της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ απέσπασε το κορυφαίο βραβείο στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σικάγο, ενώ η Γιάνα Ράντεβα τιμήθηκε για την ερμηνεία της.
«Η ταινία μεταφέρει το γουέστερν στο ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης και μας συστήνει μία από τις πιο αξέχαστες ηρωίδες των τελευταίων ετών, μια γυναίκα της οποίας η ήρεμη δύναμη και ανεξαρτησία αποτελούν πράξη αντίστασης σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο», ανέφερε η κριτική επιτροπή.
Το «The Dreamed Adventure» είναι διεθνής συμπαραγωγή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βουλγαρίας και της Αυστρίας. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής. Επιλέχθηκε επίσης ως η πρόταση της Βουλγαρίας στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους για τα 99α Βραβεία Όσκαρ.
Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Σβίλεγκραντ, το καλοκαίρι του 2024. Η Γκρίζεμπαχ συνεργάστηκε αποκλειστικά με Βούλγαρους ερασιτέχνες ηθοποιούς. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της που γυρίζεται στη Βουλγαρία, μετά το «Western» (2017).
Τα Αργυρά Hugo Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Συνολικής Ερμηνείας Συνόλου απονεμήθηκαν, αντίστοιχα, στη Μαρίν Ατλάν και στο καστ της ταινίας «La Gradiva».
Το Αργυρό Βραβείο της Επιτροπής κέρδισε η ταινία «Everytime», της Αυστριακής σκηνοθέτιδας Σάντρα Βόλνερ. Η Λότε Σιρίν Κάιλινγκ τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Β΄ Ερμηνείας για τον ρόλο της στην ταινία.
Το 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σικάγο πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 25 Οκτωβρίου και παρουσίασε 113 ταινίες μεγάλου μήκους και 57 μικρού μήκους από περίπου 60 χώρες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες, 15 πρεμιέρες στη Βόρεια Αμερική και 21 πρεμιέρες στις ΗΠΑ.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σικάγο είναι ετήσια διοργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1964 από τον σκηνοθέτη και γραφίστα Μάικλ Κούτζα. Αποτελεί το μακροβιότερο διαγωνιστικό κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Βόρεια Αμερική. Στην ιστορία του έχει αναδείξει και φιλοξενήσει σκηνοθέτες όπως οι Μάρτιν Σκορσέζε, Τζον Κάρπεντερ, Άβα ΝτιΒερνέι, Χιροκάζου Κόρε-Έντα και Βιμ Βέντερς, μεταξύ άλλων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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