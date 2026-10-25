Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
Παραμένει η σκόνη, αίθριος και σήμερα ο καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Πότε αλλάζει το σκηνικό
Αίθριος σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς. Από την Τρίτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές.
Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.
Από τη Δευτέρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν, με τις πρώτες βροχές να αναμένονται την Τρίτη και τα φαινόμενα να συνεχίζονται την Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, υποχωρώντας κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:
Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.
Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και αργότερα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.
Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη, κυρίως στα εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.
Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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